Дизайнерские трюки, которые превратят маленькую квартиру в просторный рай

Маленькие квартиры могут стать уютными и визуально просторными, если правильно использовать некоторые дизайнерские приёмы.
Единый цвет. Покрасьте стены и потолок в один светлый оттенок, чтобы создать ощущение большего пространства. Светлые тона лучше отражают свет.
Правильная расстановка мебели. Не пристраивайте мебель к стенам. Оставьте небольшое пространство между мебелью и стенами, чтобы избежать ощущения тесноты. Выбирайте мебель на высоких ножках и многофункциональные предметы.
Зеркала и глянец. Используйте зеркала от пола до потолка, чтобы визуально расширить пространство. Гладкие глянцевые поверхности также помогут создать ощущение простора.
Открытые окна и правильное освещение. Снимите тяжёлые занавески и обеспечьте максимальное проникновение света. Используйте лёгкие шторы и добавьте точечное освещение в тёмные уголки.
Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»). Считается, что в более широком смысле дизайн не только призван к художественному конструированию, но и должен участвовать в решении более широких социально-технических проблем функционирования производства, потребления, существования людей в предметной среде, путём рационального построения её визуальных и функциональных свойств.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.