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Дизайнерские трюки, которые превратят маленькую квартиру в просторный рай

Как визуально увеличить пространство маленькой квартиры
1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькие квартиры могут стать уютными и визуально просторными, если правильно использовать некоторые дизайнерские приёмы.

Как визуально увеличить пространство маленькой квартиры
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, CC0

Единый цвет. Покрасьте стены и потолок в один светлый оттенок, чтобы создать ощущение большего пространства. Светлые тона лучше отражают свет. 

Правильная расстановка мебели. Не пристраивайте мебель к стенам. Оставьте небольшое пространство между мебелью и стенами, чтобы избежать ощущения тесноты. Выбирайте мебель на высоких ножках и многофункциональные предметы.

Зеркала и глянец. Используйте зеркала от пола до потолка, чтобы визуально расширить пространство. Гладкие глянцевые поверхности также помогут создать ощущение простора.

Открытые окна и правильное освещение. Снимите тяжёлые занавески и обеспечьте максимальное проникновение света. Используйте лёгкие шторы и добавьте точечное освещение в тёмные уголки.

Уточнения

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»). Считается, что в более широком смысле дизайн не только призван к художественному конструированию, но и должен участвовать в решении более широких социально-технических проблем функционирования производства, потребления, существования людей в предметной среде, путём рационального построения её визуальных и функциональных свойств.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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