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Эти предметы мебели делают ваш дом устаревшим! Узнайте, что больше не в тренде

Устаревшие предметы мебели в 2024 году
0:44
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Шкафы-купе, кухонные уголки, мебель из ИКЕА и гипсокартонные конструкции стали устаревшими в 2024 году.

Устаревшие предметы мебели в 2024 году
Фото: PxHere is licensed under CC0

По мнению дизайнеров, шкафы-купе с видимыми направляющими, глянцевые фасады, массивные диваны и угловые столы выглядят несовременно.

Вместо них лучше использовать распашные шкафы, минималистичные системы хранения, матовые поверхности и мебель разных стилей.

Также теряют актуальность мебель в стиле лофт и готовые ТВ-стенки. Дизайнеры рекомендуют выбирать лёгкие, практичные интерьеры с акцентом на минимализм и комфорт, также избегать мебели с эпоксидной смолой и съёмных экранов для ванных комнат.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение. Соответственно: план — вид сверху, плафон — вид снизу вверх, фасад — вид спереди, сзади, сбоку (передний, задний и боковые фасады), ракурс — вид с угла. В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его функциональным назначением.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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