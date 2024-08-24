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Россияне стали брать ипотеку в два раза реже, чем брали месяцем ранее

Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
2:58
Недвижимость

В июле 2024 года россияне взяли в банках страны 5,91 миллиона кредитов на общую сумму 1,42 триллиона рублей. Доля ипотеки в рамках выданных выданных кредитов составила 21 %, что вдвое меньше аналогичного значения в июне, когда ипотека составила 42 % от всех кредитов.

Доля ипотеки в общей выдаче кредитов в России снизилась вдвое
Фото: commons.wikimedia.org by bangkokbook.ru

Согласно исследованию Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в июле россияне оформили 76,44 тысячи жилищных кредитов на 292 миллиарда рублей, в то время как в июне было выдано 175,76 тысячи кредитов на сумму 834,88 миллиарда рублей, пишет РБК.

После значительного сокращения доли ипотеки в общем объёме выданных кредитов лидерами по выдаче стали займы наличными, на которые приходится 41 % (в июне — 31 %). Доля кредитных карт составила 22 %, автокредитов — 14 %, POS-кредитов (вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках) — 3 %.

Всего за семь месяцев 2024 года в России было выдано 41,33 миллиона кредитов на общую сумму 10,58 триллиона рублей, из которых 3,26 триллиона рублей (31 %) пришлось на ипотеку. По сравнению с январём — июлем прошлого года объём выдачи ипотеки в денежном выражении сократился на 15,5 %, а в общей структуре кредитования — на 9 процентных пунктов.

Наибольшая доля в общей совокупности кредитов с начала года пришлась на займы наличными — 37 %, на кредитные карты — 18 %, на автокредиты — 11 %, а на POS-кредиты — 3 %.

Эксперты подтверждают спад спроса на ипотеку. В связи с этим застройщики разрабатывают различные меры по стимулированию спроса. Заместитель коммерческого директора компании PIONEER Дмитрий Ефимов отмечает, что основная работа будет вестись над разработкой новых инструментов и форм оплаты, которые станут доступнее для потенциальных покупателей и позволят застройщикам придерживаться финансовой модели проектов.

Руководитель отдела ипотеки компании "Бест-Новострой" Надежда Стаднюк обратила внимание, что многие застройщики предлагают программы субсидированной ипотеки. Она подчёркивает, что такие программы не позволяют застройщикам достичь уровня продаж предыдущих периодов. Эксперт объясняет, что схема с субсидированием может привести к удорожанию объекта или отмене скидки.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств. Следует различать понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование». Во втором случае кредит выдаётся под залог недвижимого имущества. Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (залог) кредитной организации как гарантия возврата кредита.

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах: коммерческий кредит, банковский кредит, заём, лизинг, факторинг и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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