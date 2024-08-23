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Стоимость аренды жилья в России продолжает повышаться

Аренда квартир в России дорожает на фоне высокого спроса и дорогой ипотеки
1:02
Недвижимость

В августе 2024 года стоимость аренды жилья в России продолжает расти. Согласно исследованию ЦИАН, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры составляет 28 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатной — 40,2 тысячи рублей. За последний месяц цены увеличились на 7,4% для однокомнатных и на 7,9% для двухкомнатных квартир.

Аренда квартир в России дорожает на фоне высокого спроса и дорогой ипотеки
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

Эксперты связывают рост цен с активным сезоном на рынке аренды, увеличением спроса и сокращением предложения. Кроме того, на стоимость аренды повлияли завершение льготной ипотечной программы, изменение условий семейных и IT-ипотеки, а также возвращение релокантов, что увеличивает спрос на съёмное жильё.

Ожидается, что в ближайшее время спрос на рынке арендного жилья сохранится, а ставки продолжат расти на 5-10% от текущих уровней, пишет РБК.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным. В конституциях многих стран говорится о праве человека на частную жизнь и о неприкосновенности жилища. Помимо практической функции, жилище выполняет символическую роль — воплощает идею структурированного человеческого культурного пространства, защищённого от внешнего хаоса, осуществляет связь с предшествующими поколениями семьи или рода. В этом смысле под жилищем подразумевается не только собственно жилая постройка, но и дом в широком понимании слова, включая поселение, страну, ойкумену в целом. Под жилищем понимаются квартирные дома постоянного проживания, общежития для проживания во время работы или учёбы, гостиницы для кратковременного проживания. К квартирным домам относится дома гостиничного типа и дома-интернаты для престарелых. Внешний вид, материал для стен и внутреннее строение жилищ весьма разнообразны (материалом может быть дерево, брезент, камень, бетон, земля, кирпич, сталь, и даже стекло, кость или снег).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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