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Собственники элитного жилья в Москве задрали ценник, прощупывая клиентов

Риелтор Балакин предрёк подорожание элитной аренды на 15% до конца года
1:09
Недвижимость

Аренда элитного жилья в Москве подорожает на 15% до конца года, предсказал управляющий партнёр агентства недвижимости Trust Realty Алексей Балакин.

Риелтор Балакин предрёк подорожание элитной аренды на 15% до конца года
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура, CC0

"Рост цен, который мы увидели в первом полугодии 2024 года, продолжится и во второй половине года. Особенно это касается редких многокомнатных лотов в центре, в клубных домах и домах класса "Делюкс", — пояснил он изданию "Вести Подмосковья".

Уже сейчас некоторые арендодатели, сдававшие свою жилплощадь, например, за 200 тысяч рублей в месяц, удваивают цену. Такое ничем не обоснованное подорожание объявляется, прежде всего, желанием прощупать клиентов — насколько они готовы раскошелиться. С этой же целью хозяева не сразу соглашаются сдать квартиру, а ещё какое-то время выбирают жильцов.

"Рынок аренды элитной недвижимости очень цикличен. За любым ростом неизбежно следует спад. Мы видим, что уже сейчас многие объекты сдаются, но так же часто досрочно расторгаются договоры аренды", — заключил риелтор.

Уточнения

Клубный дом — на постсоветском пространстве элитный малоквартирный жилой дом, построенный (или отреставрированный) по эксклюзивному проекту в престижном благоустроенном районе для узкого круга жильцов, относящихся к одному социальному классу.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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