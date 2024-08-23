Найдено неожиданное объяснение окну между кухней и ванной в хрущёвках

Окно между кухней и ванной в хрущёвке — наверное, одно из самых загадочных архитектурных решений в массовой жилой застройке. В интернете этому интерьерному изыску можно найти множество объяснений разной степени достоверности.
В поисках истины Pravda.Ru обратилась к архитектору Михаилу Хазанову. И он выдвинул ещё одну версию.
"Наверное, просто для того, чтобы видно было, что ванная занята", — предположил собеседник издания.
Он также допустил обоснованность версии об окошке как источнике света для борьбы с инфекциями. "Инсоляция так определялась — считалось, что три часа прямого солнца убивает какую-то палочку. Сейчас на всё это махнули рукой. Вообще эта проблема существует. Прямой солнечный свет нужен", — пояснил эксперт.
Именно поэтому в сталинках не чурались делать в ванной окно на улицу. "Вообще все освещённые помещения лучше, чем неосвещённые", — подытожил он.
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