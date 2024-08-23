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Найдено неожиданное объяснение окну между кухней и ванной в хрущёвках

Архитектор Михаил Хазанов одобрил окна в ванной
1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Окно между кухней и ванной в хрущёвке — наверное, одно из самых загадочных архитектурных решений в массовой жилой застройке. В интернете этому интерьерному изыску можно найти множество объяснений разной степени достоверности.

Архитектор Михаил Хазанов одобрил окна в ванной
Фото: Пикабу is licensed under public domain

В поисках истины Pravda.Ru обратилась к архитектору Михаилу Хазанову. И он выдвинул ещё одну версию.

"Наверное, просто для того, чтобы видно было, что ванная занята", — предположил собеседник издания.

Он также допустил обоснованность версии об окошке как источнике света для борьбы с инфекциями. "Инсоляция так определялась — считалось, что три часа прямого солнца убивает какую-то палочку. Сейчас на всё это махнули рукой. Вообще эта проблема существует. Прямой солнечный свет нужен", — пояснил эксперт.

Именно поэтому в сталинках не чурались делать в ванной окно на улицу. "Вообще все освещённые помещения лучше, чем неосвещённые", — подытожил он.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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