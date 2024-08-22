Вот на что нужно обращать внимание при выборе люстры для спальни: все нюансы и тонкости

Как выбрать люстру для спальни: практические советы

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Как выбрать освещение для спальни

Помните, что для вашего комфорта свет в спальне должен быть мягким и приглушенным. Обязательно выбирайте светильники со встроенными источниками света, чтобы свет не был слишком ярким для ваших глаз.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

Естественное освещение также важно для спальни, его можно обеспечить благодаря большим окнам.

В вечернее время важно закрывать окна ночными шторами, которые не будут пропускать свет от уличных фонарей и солнечные лучи. Вы также можете выбрать дистанционное управление светом, что очень удобно для спальни.

Какую люстру выбрать для спальни

Геометрические формы люстр продолжают оставаться в тренде. В спальне чаще других комнат выбирают белый, светло-бежевый и перламутровые оттенки.

Выбирайте материалы для абажуров в этой комнате из ткани и стекла. Сейчас в моде круглые и квадратные абажуры, в том числе и ассиметричные.

Дизайнеры также отмечают актуальность броских, блестящих моделей с корпусом золотистого тона, украшенных стразами из стекла и хрусталя.

Выбирая люстру, учитывайте стиль спальни. Если вам не хватает яркости, можно выбрать цветной абажур.

Уточнения

Текстовый файл' Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений. Размеры люстры (расстояние между отдельными точечными источниками) и количество точечных источников света в ней определяют равномерность освещения. Изначально в качестве источника света использовались свечи, сегодня чаще всего лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиодные лампы. == Варианты исполнения == Подвешивается к потолку и, как правило, состоит из нескольких подсвечников или ламп, обычно с декоративно-оформленной арматурой и различными элементами для рассеивания света. Люстры различаются по способу подключения: могут включаться как все лампы сразу, так и разные предзаданные сочетания. Многие современные люстры оборудуются пультом дистанционного управления, который позволяет управлять работой светильника, в том числе в плавном режиме. Электрическая люстра может быть оборудована встроенным или внешним светорегулятором; можно встретить и выключатели со встроенной подсветкой. В православных храмах центральную люстру называют паникадилом (от греческого "многосвечие"). Самая большая в мире люстра зажжена 26 июня 2010 года в Дохе (Катар). Вес её 18 тонн. В конструкции использовано 165.000 светодиодов, управляемых электроникой. Длина светильника 38,5 м, высота 16 м, ширина 12 м. Алюминиевый каркас отделан хрустальными рассеивателями. До этого самой большой люстрой считалась люстра главной мечети Омана диаметром 8 м, высотой 14 м, весом 8500 кг, оборудованная 1114 лампами. == Источники света == В качестве источников света могут использоваться: лампы накаливания галогенные лампы люминесцентные лампы светодиодные лампы == Функции == Освещение Утилитарные цели Эстетика и декорация == Примечания == == Литература == Люстры // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. V. — Стб. 181—183. — 588 с. == Ссылки == Люстра — Словарь изобразительного искусства

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха. == Современная спальня == Спальня — важное помещение в доме. Во многих странах дом или квартиру в первую очередь характеризуют количеством спален. Иерархия спален в доме часто соответствует иерархии в семье: главная спальня отводится для глав семьи, детские — для детей, гостевые — для гостей. В богатых домах имеются спальни для прислуги. Супруги могут иметь как общие, так и раздельные спальни. Для США типично наличие двух и более спален в доме: основная спальня и одна или несколько дополнительных (для детей, гостей). Иногда спальня соединена с отдельным туалетом (англ. ensuite). Главный элемент спальни — ложе. В западных странах ложе чаще всего представлено кроватью. В Японии вместо кровати традиционно используется футон. Иногда в одной спальне присутствует несколько кроватей. Часто в спальне также присутствуют чуланы, прикроватные тумбочки, комоды, зеркала, ковры. На прикроватной тумбочке обычно находится небольшая лампа, будильник. Мебель для спальни часто изготавливается из дерева по причине экологичности и долговечности этого материала. Во многих современных спальнях есть телевизор. Так, в США 43 % детей 3 — 4 лет имеют телевизор в спальне. Типичная обстановка в спальне различается в разных странах. Например, в странах Северной Америки популярны гардеробные, в странах Европы более популярны шкафы. Типичные размеры кроватей также варьируют. В некоторых странах существуют юридические нормы, определяющие, что считается спальней в доме, а что — нет (в целях регулирования юридических конфликтов, связанных с недвижимостью). К примеру, в ряде американских государств (штатов) спальня определяется через минимальный размер помещения и факт наличия гардеробной. == Стилевые направления для спальни == Модный стиль всегда являлся неким курсором, на который ориентировались люди, занимающиеся отделкой и ремонтом своих жилищ. Бесценный опыт, по частичке собранный из века в век, позволит сегодня оформить любую комнату в доме подобающим образом. Не исключение в этом плане и спальня, которую можно отделать не одним, а несколькими способами. Если удастся выбрать соответствующее стилевое решение для спальной комнаты, внутри нее всегда будет царить умиротворенность и спокойствие. Как правило, для спальни принято выделять несколько стилевых решений отделки. Они же и являются самыми распространенными на сегодня. === Романтический стиль === Данный вариант отделки считается очень популярным. Комната декорируется в соответствии с индивидуальными предпочтениями исключительно двух человек. Использование стандартной цветовой гаммы — одно из отличительных черт романтического стиля отделки. Убранство некоторых деталей интерьера красным цветом или его оттенками, также выделяет романтический стиль. Как известно, алый или густо-красный считаются цветом страсти, несут в себе оттенок эротики. По этой причине данные оттенки часто присутствуют при отделке этого типа. Примечание. Как правило, можно ограничиться применением в спальне красных ковров, подушек и штор. Кровать — самая важная зона в спальне, если выбор сделан в пользу романтического стилевого направления. Довольно часто спальному ложу придается совершенно нестандартная форма с оттенками своеобразного типа. Например, кровать может быть полностью круглой, завешенной шелком или атласным материалом. === Этнический стиль === Для отделки спальни это решение стало модным сравнительно недавно. Экзотическая сказочность, роскошность востока и волшебная атмосфера — главные черты стиля. Как правило, это решение подойдет для людей с активным и жизнерадостным характером. Вдобавок, если человек склонен немного к авантюризму, стиль этого направления станет для него идеальным. Уголок рая (спальня) при этническом стилевом оформлении состоит из многочисленных драпировок. Кровать подбирается в темных тонах, обязательно из дерева. Над ложем также должны присутствовать аксессуары из латуни или меди, рядом с кроватью стоять тумбочки, на стене — висеть подсвечники. В плане цветовой гаммы этнический стиль поощряет активное использование розовых и белых цветов. === Французский стиль === Он возник еще на стыке 17 и 18 веков. Именно тогда характерной чертой многих обеспеченных людей становится тенденция к роскоши и изысканности, великолепию и шику. Сегодня желание интерпретировать данный стиль находит отражение в романтическом интерьере, описанном выше. Что касается чисто французского стилевого решения, то это большая приверженность к барокко и рококо. Чтобы акцентировать упор на изящество, довольство и аристократизм, современные дизайнеры используют в отделке спальни, выдержанной во французском стилевом решении, природные камни и дерево, преимущественно светлых тонов. Это может быть паркет с хорошим рисунком и кровать, изготовленная из массива дерева. Обязательным при таком оформлении считается также применение искусственного фриза, обрамляющего верх стен. Элемент данного типа может иметь продолжение в паркетных карнизах. Цветовые предпочтения дизайнеров, знатоков французского стиля, подразумевают зеленых и розовый цвета, часто смешанные с серым. === Ампир === Ярким представителем классицизма, сформировавшимся где-то в 18-м столетии, является ампир. Имперское стилевое решение при отделке спален также может быть выбрано, как вариант оформления. Комбинирование пышного декора и аксессуаров военных штрихов — индивидуальные характеристики данного стиля. Унаследовав от античных скульптур четкость композиций и торжественную суровость, ампир может стать идеальным оформлением спальни или всего дома человека холостого, может быть, состоящего на армейской службе. Чтобы оформить комнату с намеком на стиль ампир, достаточно будет соответствующим образом расписать плафоны и альковы. По больше надо также использовать аксессуары из бронзового литья. == История == В XIV веке в бедных семьях использовались матрацы, набитые сеном. Матрацы, набитые перьями, начали набирать популярность лишь в XVI веке, и долгое время оставались дорогими. Только обеспеченный человек мог позволить себе купить такой матрац в то время. В XVIII веке стали чаще использоваться хлопковые и шерстяные матрацы. Первые пружинные матрацы были изобретены лишь в 1871 году. В Германии отдельные спальни были редки вплоть до середины XX века. === История спальни в России === До XVIII века в России спальня называлась: постельная комната, опочивальня. Устраивалась в чулане горницы. Слово чулан происходит от почивать, опочивальня. В спальне устанавливалась кровать. К кровати подставляли подставки, колодки, ступеньки, которые назывались постельными колодками, или приступными колодками. Кровати двуспальные и обыкновенные, или вседневные, односпальные. В праздничные, или особые дни (крестины, свадьбы и т. д.) постель парадная, богато украшенная. Постельная комната украшалась поклонным крестом и иконой. Основная часть икон дома хранилась в моленной комнате, там же совершались утренние и вечерние молитвы. Икона вешалась в красном углу, крест — над дверью. В опочивальне хранилось бельё и различные туалетные принадлежности. Бельё хранилось в сундуках, коробьях. Уборные принадлежности хранились в сундучках, скрынях, ящиках, ларцах, шкатунах, готовальнях и т. д. Уборные принадлежности — зеркала в футлярах, гребни, гребёнки, уховёртки, щётки. Женские уборные принадлежности: белильницы, румяницы, клеельницы, ароматницы, тазики, чашечки и т. д.. == Примечания == == Литература == Иван Забелин «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. Москва. 2005. стр. 202—212 ISBN 5-9578-2773-8 Pascal Dibie: Wie man sich bettet. Von Bärenfellen, Prunkgemächern, Lasterhöhlen und Lotterbetten. dtv, München 1993 ISBN 3-423-30388-3 (deutsche Ausgabe von Ethnologie de la chambre à coucher) Christoph Wilhelm Hufeland: Der Schlaf und das Schlafzimmer in Beziehung auf die Gesundheit. Gädicke, Weimar 1802 (Digitalisat) Josef Kern: «Wie man sich bettet». Anmerkungen zum Thema Schlafzimmer. In: Bayerische Blätter für Volkskunde NF 4 (2002), Heft 1

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