Ремонт без переезда: как остаться жить в квартире и не сойти с ума

Как сделать ремонт с мебелью и не переезжать

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Когда ремонт становится неизбежным, а уехать некуда, важно подготовиться к работе в жилой квартире. Например, если жильё рядом с работой или планируются незначительные изменения, смысл переезжать пропадает.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Определите тип ремонта

Капитальный

Снос стен, замена труб и отделка требуют серьёзной подготовки. Проживать в таких условиях сложно.

Косметический

Обои, покраска стен. Такой ремонт менее трудоёмкий и легче переносится.

Советы для капитального ремонта

1. Составьте график. Чёткий план ремонта, включая смету, поможет избежать хаоса.

2. Заключите договор с мастером. Пропишите этапы работ и время присутствия мастера.

3. Минимизируйте неудобства. Убедитесь в наличии основных удобств и используйте временную мебель.

Жизнь в однокомнатной квартире

1. Разделите пространство на зоны с помощью плёнки.

2. Перемещайте мебель поэтапно для ремонта пола и стен.

3. Используйте натяжные потолки для быстроты и удобства.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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