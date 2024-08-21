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Ремонт без переезда: как остаться жить в квартире и не сойти с ума

Как сделать ремонт с мебелью и не переезжать
1:11
Недвижимость » Ремонт

Когда ремонт становится неизбежным, а уехать некуда, важно подготовиться к работе в жилой квартире. Например, если жильё рядом с работой или планируются незначительные изменения, смысл переезжать пропадает. 

Как сделать ремонт с мебелью и не переезжать
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Определите тип ремонта

Капитальный

Снос стен, замена труб и отделка требуют серьёзной подготовки. Проживать в таких условиях сложно.

Косметический

Обои, покраска стен. Такой ремонт менее трудоёмкий и легче переносится.

Советы для капитального ремонта

1. Составьте график. Чёткий план ремонта, включая смету, поможет избежать хаоса.
2. Заключите договор с мастером. Пропишите этапы работ и время присутствия мастера.
3. Минимизируйте неудобства. Убедитесь в наличии основных удобств и используйте временную мебель.

Жизнь в однокомнатной квартире

1. Разделите пространство на зоны с помощью плёнки.
2. Перемещайте мебель поэтапно для ремонта пола и стен.
3. Используйте натяжные потолки для быстроты и удобства.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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