Сделайте это — и ваша квартира станет самым уютным местом на Земле этой осенью

Как создать уют в доме этой осенью

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Когда наступает осень и воздух становится прохладнее, возникает желание сделать дом уютнее. Вот несколько советов, как создать комфорт в помещении.

Фото: https://www.firestock.info/belyiy-dizayn-kvartiryi-s-podsvetkoy-white-design-apartment-with-lighting/

Осенний интерьер

Начните с обновления деталей. Добавьте в интерьер тёплые осенние цвета: бежевый, коричневый, золотой и бордовый. Пледы, одеяла и подушки станут незаменимыми спутниками в холодные вечера. Обновите старые аксессуары и выберите удобные и стильные предметы, которые придадут интерьеру особый шарм.

Текстиль

Комфорт начинается с текстиля: новое постельное бельё и свежие полотенца придают спальне и ванной комнате свежесть и уют. Коврики добавят тепла и комфорта, а новые пушистые полотенца сделают пребывание в ванной приятным.

Кухонные помощники

Чтобы осенние вечера стали теплее, стоит уделить внимание кухонной утвари. Хорошие инструменты для готовки и стильная сервировка стола создадут особую атмосферу во время ужина.

Забота о вещах

Осенью, когда сушить одежду на улице сложно, сушилка для белья и удобные аксессуары для хранения вещей помогут поддерживать порядок в доме и сохранять вещи в хорошем состоянии.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.

Интерье́р - в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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