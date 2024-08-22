Дана оценка действиям московских властей в отношении земли под строительство соцобъектов

Выделение земли под соцобъекты — сильный элемент экономической политики Москвы

С начала года московские власти передали застройщикам и инвесторам около 30 га земли под возведение соцобъектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

Выделение земельных участков для строительства социальных, культурных и инфраструктурных объектов — один из сильных элементов экономической политики столичных властей, прокомментировал независимый экономист Андрей Бархота в разговоре с РИАМО.

По его словам, это даёт возможность немедленно начать освоение участков с пользой для москвичей.

"Применение этих механизмов поддерживает инвестиционную привлекательность московских предприятий и столицы в целом. Создание новых рабочих мест позволяет обеспечивать условия бесперебойной работы социальной и экономической инфраструктуры, а также нивелировать проблему дефицита кадров, которая провоцировала проинфляционный фон", — добавил собеседник издания. "Многие участки пустовали, при этом, с точки зрения девелопера, часто они находятся в удачных локациях с хорошей транспортной доступностью, что при должном уровне развития среды сделает их крайне привлекательными для покупателей новостроек. С 2021 года такие территории возрождаются: там строится жильё, коммерческая, социальная и даже рекреационная инфраструктура — получаются современные районы, хорошо вписанные в городскую ткань", — заметил член Совета Московского регионального отделения "Деловой России" Евгений Дружинин.

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин (род. 21 июня 1958, Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года.

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