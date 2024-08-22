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Многодетным семьям выдадут по миллиону на погашение ипотеки, сообщил Мишустин

Принято решение о расширении числа регионов, оказывающих помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
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Недвижимость

Принято решение о расширении числа регионов, в которых многодетным будут выдавать миллион рублей на погашение ипотеки, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Принято решение о расширении числа регионов, оказывающих помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

Изначально такую выплату в порядке пилотного проекта ввели в Приморье. Теперь её расширят на весь Дальневосточный федеральный округ, потому что рождаемость в большинстве его субъектов ниже средней по стране. На эти цели будет направлено 3 миллиарда бюджетных рублей на три года.

"Такое решение поможет регионам в полном объёме предоставлять выплату всем, кто на неё имеет право, что станет самым серьёзным подспорьем для родителей, которые хотят создать большую многодетную семью", — прокомментировал Мишустин.

Среди других программ, призванных помочь в улучшении демографической ситуации на Дальнем Востоке, он назвал "Дальневосточную и арктическую ипотеку" и "Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике".

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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