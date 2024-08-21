Проверенные методы, как убрать неприятный запах с одежды без стирки

Как избавиться от неприятного запаха одежды без стирки: проверенные методы

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Как убрать запах с одежды без стирки

Найдите пятна на одежде или участки с запахом и используйте пульверизатор, чтобы опрыскать каждую область уксусом, перекисью водорода или изопропиловым спиртом. После этого просушите одежду. В результате неприятный запах должен исчезнуть.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Также можно развести в воде нашатырный спирт и немного жидкого хозяйственного мыла. Перемешайте и аккуратно вотрите в одежду. Поместите продукт в герметичный пакет и оставьте на 5-6 часов. Затем снимите и протрите чистой губкой или тряпкой.

Как освежить джинсы без стирки

Возьмите джинсы, заверните их в пакет и положите в морозилку минимум на 2 часа. Это поможет убить бактерии, вызывающие неприятный запах.

Если вы оставите брюки в морозильной камере на ночь, обязательно выньте их утром и повесьте на улицу, чтобы проветрить.

Уточнения

Нашатырный спирт (также аммиачная вода) — водный раствор аммиака (10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Применяется как лекарственное средство и для бытовых нужд. Формула: NH3·H2О. == Применение в медицине == Физиологическое действие аммиака обусловлено его местнораздражающим действием: он возбуждает чувствительные окончания нервов верхних дыхательных путей (окончаний тройничного нерва), что стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры мозга и вызывает учащение дыхания и повышение артериального давления. В больших концентрациях может вызывать рефлекторную остановку дыхания. При приёме внутрь раздражает слизистую оболочку желудка и вызывает рвоту. Активирует мерцательный эпителий дыхательных путей, что способствует отхаркиванию мокро́ты. Оказывает сильное антисептическое действие. Нашатырный спирт применяют ингаляционно, наружно и внутрь. Для возбуждения дыхания и преодоления обморока осторожно подносят к ноздрям небольшой кусок марли или ваты, смоченный раствором (рефлекторно возбуждает сосудодвигательный и дыхательный центры через рецепторы полости носа). Для индукции рвоты (особенно при отравлении алкоголем) разбавленный раствор нашатырного спирта (5—10 капель 10% раствора на 100 мл воды) назначают внутрь. При укусах насекомых применяется в виде примочек или линимента. При невралгиях и миозитах применяют наружно для растирания (в виде аммиачного линимента). Нашатырный спирт оказывает отвлекающее действие, раздражая рецепторы кожи. В хирургической практике по методу Спасокукоцкого — Кочергина нашатырным спиртом моют руки, разведя его в тёплой воде (250 мл раствора аммиака на 5 литров кипячёной воды). Входит в состав отхаркивающего средства — нашатырно-анисовых капель (15 мл в 100 мл препарата). == Побочное действие == Применение нашатырного спирта в неразбавленном виде может вызвать ожоги пищевода и желудка. Неразбавленный нашатырный спирт при наружном применении может вызвать ожоги кожного покрова. Вдыхание паров аммиака в высокой концентрации может вызвать рефлекторную остановку дыхания. === Отравление нашатырным спиртом === При приёме внутрь в высоких дозах возникают боль в желудке, рвота с аммиачным запахом, понос с тенезмами, насморк, кашель, отёк гортани, возбуждение, судороги, коллапс; возможна смерть. Смертельная доза гидроксида аммония 10—15 г. == Бытовое применение == Являясь слабым основанием, нашатырный спирт нейтрализует кислоты. В быту нашатырный спирт применяется при крашении тканей, для выведения пятен с одежды и при очистке посуды, мебели, сантехники, ювелирных украшений, а также для мытья стёкол, хрусталя, зеркал. Также нашатырный спирт в разбавленном виде применяется для борьбы с вредителями — слизнями и тараканами. == Примечания == == Литература == Аммиак / Фердман Д. Л., Лепахин В. К., Марченко Е. Н., Швайкова М. Д. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — Т. 1 : А — Антибиоз. — 576 с. : ил. Машковский, М. Д. Раствор аммиака 10% // Лекарственные средства. — 15-е изд. — М. : Новая Волна, 2005. — 1200 с. — ISBN 5-7864-0203-7. Аммиак водный // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. == Ссылки == Аммиак (Ammonia): инструкция, применение и формула (рус.). РЛС. Дата обращения: 20 июля 2012. Архивировано 26 марта 2009 года.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Натуральный уксус получают путём сбраживания спиртосодержащего сырья уксуснокислыми бактериями. Традиционно этим сырьём является вино, отсюда английское название уксуса vinegar, произошедшее от французского vin aigre — кислое вино. Уксус не следует путать с уксусной эссенцией — концентрированным 70%-ным раствором уксусной кислоты, при обращении с которым необходимо соблюдать особую осторожность. Для использования в кулинарии уксусную эссенцию разбавляют водой до концентрации 5 %. Эссенцию получают методом химического синтеза. == История == Уксус — один из древнейших продуктов микробиологического синтеза, который по древности может соперничать с вином. Самое раннее упоминание об уксусе относится к древнему Вавилону и датируется 5000 г. до н. э. Древние вавилоняне делали уксус из фиников, наравне с финиковым вином. В Древней Спарте уксус входил в состав спартанской похлёбки. В Древнем Риме легионеры во фляжки заливали поску — смесь воды и уксуса, которая лучше утоляла жажду в жарком климате. В старину уксус использовался не только как приправа, но и также в качестве бытового средства дезинфекции, и как антисептик в гигиенических и медицинских целях, в качестве средства детоксикации и как общеукрепляющее средство. С XVIII века, когда пришла мода быть худощавым, уксус стали использовать в целях похудения. Уксус неоднократно упоминается в Библии, наиболее старое упоминание — в Ветхом завете: Чис. 6:3. Уксус упоминается в Сунне, где Пророк Мухаммед называл его «прекрасной приправой» В Китае первые письменные упоминания уксуса относятся к периоду династии Чжоу (1122 до н. э. — 247 до н. э.), а в Японии — к правлению императора Одзина (399—404 н. э.). Тот факт, что уксус из спирта производят уксуснокислые бактерии, был доказан в 1864 году Луи Пастером. Крепость уксуса раньше определяли при помощи ацетометра; в настоящее время для этой цели существуют более совершенные методы. == Описание == Натуральный уксус содержит уксусную и другие пищевые кислоты (лимонную, виннокаменную, яблочную и т. п.), альдегиды, сложные эфиры, сложные спирты, совокупность которых создаёт аромат и букет уксуса. Уксус, полученный путём разведения концентрированной синтетической уксусной кислоты, не имеет ароматических свойств, но имеет специфический запах собственно уксусной кислоты. == Производство == Столовый уксус получают разбавлением водой уксусной эссенции, содержащей около 80 % пищевой уксусной кислоты, получаемой уксуснокислым брожением жидкостей, содержащих этиловый спирт, уксуснокислыми бактериями в аэробной среде — они окисляют спирт, но не полностью, не до углекислого газа, но только до уксусной кислоты. После уксусного сбраживания производится очистка, пастеризация, разбавление (при необходимости) и ро́злив уксуса. Синтетическая уксусная кислота производится методом химического синтеза из природного газа, побочных продуктов производства химических удобрений или при сухой перегонке древесины (лесохимическая уксусная кислота). В России около 50 заводов производят уксус, из них 10-15 — натуральный. Потребность в уксусе текущим производством не покрывается, поэтому значительная часть уксуса в Россию импортируется. === Химический синтез === Этапы окисления спирта (этанола) в уксусную кислоту. . Образование ацетальдегида из этанола катализируется специфическим ферментом алкогольдегидрогеназой, связанной с НАд или НАдф: CH3-CH2-OH → (НАД или НАДФ) → CH3-CH=O + 2 H+ . Образование гидрата ацетальдегида из ацетальдегида: CH3-CH=O + H2O → (НАД*H2 или НАДФ*H2) → CH3-CH-(OH)2 . Образование уксусной кислоты из гидрата ацетальдегида катализируется специфическим ферментом ацетальдегиддегидрогеназой: CH3-CH-(OH)2 + 1/2 O2 → (КоА) → CH3-CO-OH + 2 H+ + 2 e . Перенос электронов: 4 H+ + 4 e + O2 → (система цитохромов, хинонов и флавопротеидов) → 2 H2O При окислении этилового спирта сначала образуется уксусный альдегид, при гидратации которого образуется гидрат ацетальдегида, после чего два атома водорода в молекуле гидрата ацетальдегида активизируются КоА и соединяются с кислородом, являющимся акцептором водорода. Водород от окисляемых субстратов поступает в электронно-транспортную цепь на уровне НАд и далее через систему переносчиков (флавопротеиды, хиноны, цитохромы) передаётся на молекулярный кислород, который служит обязательным конечным акцептором электронов. Электронный транспорт сопряжён с фосфорилированием. == См. также == Бальзамический уксус Международный музей уксуса Туалетный уксус == Примечания ==

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