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Одно натуральное средство справится с засором в кухонной мойке лучше уксуса и магазинных химикатов

Британская звезда посоветовала кальцинированную соду для прочистки засоров в мойке
1:36
Недвижимость

Раковина на кухне может засориться из-за пищевых отходов, грязи и жира, но есть простой способ прочистить её без использования едких химикатов. Решение подсказала любимая телезрителями пекарь, а теперь и гуру уборки Нэнси Биртвисл, прославившаяся победой в конкурсе Great British Bake Off, авторка бестселлера по уборке. На совет обратила внимание Daily Express в среду.

Британская звезда посоветовала кальцинированную соду для прочистки засоров в мойке
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

"Прежде чем идти и покупать средства для устранения засоров в раковине, многие из которых токсичны для окружающей среды, попробуйте это!" — призвала Нэнси в своём блоге.

"Всё, что я использовала, — это 200 грамм кальцинированной соды, растворённой в 200 мл кипятка из чайника", — поделилась она.

Многие используют пищевую соду, но кальцинированная гораздо сильнее — она сравнима с синтетическими моющими средствами, при этом имеет натуральное происхождение.

"Вылейте кипяток в сливное отверстие раковины, затем насыпьте туда ещё пару столовых ложек хозяйственной соды, заткните пробку и оставьте на несколько часов, а ещё лучше на ночь. На следующий день выньте пробку и вылейте в раковину чайник кипятка, и вода снова будет течь свободно и быстро", — посоветовала эксперт.

Способ работает, убедились подписчики миссис Биртвисл. "Я сделал это вчера, работает отлично", "Я делаю это с раковиной своей дочери раз в неделю!", "Это гениально, отлично сработало и избавило канализацию от запаха", — признались они.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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