Интерьер мечты: где найти идеальную мебель и декор для дома

После ухода IKEA на российский рынок пришли новые локальные и зарубежные бренды. Мебель и товары для дома теперь можно найти в крупных сетях на маркетплейсах и в шоурумах, пишет РБК.
Для бюджетных решений начните с Wildberries и "Яндекс Маркета". Там можно найти доступную мебель и декор для арендуемого жилья или дачи. По словам преподавателя онлайн-школы дизайна Diskill Юлии Быковой эти площадки предлагают хорошее сочетание цены и качества.
В мебельных шоурумах можно найти разнообразные варианты для дома. Можно подобрать мебель в разных ценовых сегментах с удобными фильтрами по стилям и цветам, отмечает архитектор-дизайнер Александра Левкин.
Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри). В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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