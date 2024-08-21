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Интерьер мечты: где найти идеальную мебель и декор для дома

Где купить мебель и декор: советы от дизайнеров
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Недвижимость » Дизайн и интерьер

После ухода IKEA на российский рынок пришли новые локальные и зарубежные бренды. Мебель и товары для дома теперь можно найти в крупных сетях на маркетплейсах и в шоурумах, пишет РБК.

Где купить мебель и декор: советы от дизайнеров
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish, PDM

Для бюджетных решений начните с Wildberries и "Яндекс Маркета". Там можно найти доступную мебель и декор для арендуемого жилья или дачи. По словам преподавателя онлайн-школы дизайна Diskill Юлии Быковой эти площадки предлагают хорошее сочетание цены и качества.

В мебельных шоурумах можно найти разнообразные варианты для дома. Можно подобрать мебель в разных ценовых сегментах с удобными фильтрами по стилям и цветам, отмечает архитектор-дизайнер Александра Левкин.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри). В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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