Секреты правильного ремонта, которые сэкономят вам деньги: вы обязаны это знать

Основные этапы ремонта

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт квартиры — сложный процесс, который требует тщательной подготовки и планирования. Чтобы избежать лишних затрат и сделать работу качественно, важно понимать, из каких этапов состоит ремонт и сколько времени займет каждый из них.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Этап 1. Дизайн-проект

Документ, включающий планы, схемы и визуализацию квартиры. Это инструкция для строителей, чтобы ремонт был удобным и функциональным. Проект включает обмеры, планы перегородок, мебели, розеток, освещения и материалов.

Этап 2. Черновая отделка

Самый продолжительный этап: демонтаж, возведение перегородок, разводка труб, монтаж электрики, заливка стяжки и выравнивание стен под плитку. Работы включают гидроизоляцию, установку отопления и сантехники.

Этап 3. Чистовая отделка

Финальный этап: отделка стен, укладка полов, установка межкомнатных дверей, натяжных потолков, сантехники и электрики. Завершается монтажом плинтусов и затиркой плитки.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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