Зеркала могут испортить уют вашей комнаты: как избежать главных ошибок

Как правильно использовать зеркала в интерьере

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Зеркала способны преобразить интерьер, придавая ему дополнительное пространство и яркость. Однако их чрезмерное количество может привести к неожиданным негативным последствиям.

Фото: Pexels by Athena, CC0

Изобилие зеркал — это проблема

Зеркальные поверхности, безусловно, обладают уникальной способностью визуально расширять пространство и увеличивать уровень освещённости. В условиях недостатка света или маленькой площади комнаты это свойство может быть чрезвычайно полезным.

Тем не менее, чрезмерное количество зеркал в интерьере может вызвать ряд нежелательных эффектов.

При большом количестве зеркал возникает эффект чрезмерного отражения, который может создать впечатление хаоса и беспорядка. В результате обстановка начинает казаться неуютной.

Как избежать перегруженности

Чтобы поддерживать уют и комфорт в комнате, следует соблюдать меру в использовании зеркал. Оптимальным решением является установка одного или максимум двух зеркал. Превышение этого количества может нарушить гармонию и сделать пространство менее приятным для пребывания.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). В качестве зеркала могут выступать такие материалы как стекло, пластик или металл и др. Самый распространенный вид зеркала — плоское зеркало.

Ха́ос (др.-греч. χάος от χαίνω — раскрываюсь, разверзаюсь) — категория космогонии и космологии, первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку).

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

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