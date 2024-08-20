Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый чип Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL испытывает сложности с троттлингом
Ваша тыква будет крупной и сладкой! Подкормки, которые помогут в августе
Что нужно знать студентам о полисе ОМС перед началом учебного года
Раскопки в Кембриджшире раскрыли подробности римской инженерии
Дроны начали доставлять еду на Великой Китайской стене
Вратарь Петр Чех теперь защищает ворота ХК "Белфаст Джайантс"
В Европе партизаны "Сопротивления" сжигают БПЛА и другое оружие для Киева
Что такое пептиды и чем они полезны для кожи лица?
В Сербии разгораются протесты против добычи лития компанией Rio Tinto

Гениальные лайфхаки с освещением: спите как ребёнок и просыпайтесь счастливым

Как правильно выбрать освещение в квартире
1:38
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Освещение спальни — это больше, чем просто выбор ламп. От него зависит ваше настроение, отдых и даже качество сна. 

Как правильно выбрать освещение в квартире
Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Потолочное освещение

Это базовый элемент, который заливает всю комнату светом. В низких спальнях подойдут плоские светильники, в высоких — многослойные люстры. Выберите люстру в зависимости от стиля: стеклянные и металлические модели подойдут для современных интерьеров. Разместить люстру можно либо в центре комнаты, либо над зоной кровати.

Настенное освещение

Бра и светодиодные панели создают мягкий и уютный свет, идеально подходящий для вечернего отдыха. Для удобства чтения и работы выбирайте бра с гибким основанием. Светильники-полки — хорошее решение для небольших помещений.

Зонирование света

Разделите спальню на функциональные зоны: прикроватные бра, встроенные светильники в гардеробе и мягкий свет в зоне отдыха. Зонирование освещения делает пространство удобным и уютным.

Комфорт и сон

Диммеры позволяют регулировать яркость и цвет освещения. Снижайте интенсивность света перед сном и используйте только тёплый свет (2700 К), чтобы мозг начал вырабатывать мелатонин.

Экономия и безопасность

Используйте светодиодные лампы и смарт-системы для экономии энергии и управления освещением. Выбирайте качественные светильники и регулярно проверяйте их на безопасность.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

Светодио́д или светоизлуча́ющий дио́д (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников
Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
Актриса Холли Берри хочет снять новый фильм о Женщине-кошке
Представитель ГАИ: зачем водителям снова сдавать экзамен на ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.