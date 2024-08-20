Гениальные лайфхаки с освещением: спите как ребёнок и просыпайтесь счастливым

Как правильно выбрать освещение в квартире

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Освещение спальни — это больше, чем просто выбор ламп. От него зависит ваше настроение, отдых и даже качество сна.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Потолочное освещение

Это базовый элемент, который заливает всю комнату светом. В низких спальнях подойдут плоские светильники, в высоких — многослойные люстры. Выберите люстру в зависимости от стиля: стеклянные и металлические модели подойдут для современных интерьеров. Разместить люстру можно либо в центре комнаты, либо над зоной кровати.

Настенное освещение

Бра и светодиодные панели создают мягкий и уютный свет, идеально подходящий для вечернего отдыха. Для удобства чтения и работы выбирайте бра с гибким основанием. Светильники-полки — хорошее решение для небольших помещений.

Зонирование света

Разделите спальню на функциональные зоны: прикроватные бра, встроенные светильники в гардеробе и мягкий свет в зоне отдыха. Зонирование освещения делает пространство удобным и уютным.

Комфорт и сон

Диммеры позволяют регулировать яркость и цвет освещения. Снижайте интенсивность света перед сном и используйте только тёплый свет (2700 К), чтобы мозг начал вырабатывать мелатонин.

Экономия и безопасность

Используйте светодиодные лампы и смарт-системы для экономии энергии и управления освещением. Выбирайте качественные светильники и регулярно проверяйте их на безопасность.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) В более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

Светодио́д или светоизлуча́ющий дио́д (СД, СИД; англ. light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

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