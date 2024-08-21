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Названы пять цветов, покраска в которые сделает вашу недвижимость гораздо дороже

Облегчить продажу жилья поможет его покраска, посоветовали зарубежные риелторы
1:43
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Свежая покраска способна сделать дом намного дороже, уверяет newia.ru, ознакомившаяся с рекомендациями зарубежных риелторов и дизайнеров на эту тему.

Облегчить продажу жилья поможет его покраска, посоветовали зарубежные риелторы
Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, CC0

Они советуют покрасить жильё в один из пяти модных цветов, и тогда продать его будет намного легче.

"При продаже дома вы хотите, чтобы помещения выглядели гостеприимно, чтобы люди могли представить себя в них", — говорит Сью Вадден, директор по маркетингу цветов в Sherwin-Williams.

Для этой цели отлично подходят:

Тёплый серый

Самые популярные оттенки — Mindful Gray SW 7016 и Agreeable Gray SW 7029.

Мягкий белый

"Белые стены позволяют покупателям увидеть, как их мебель, произведения искусства и ткани могут органично вписаться в новое пространство", — объясняет Патрик О'Доннелл из Farrow & Ball.

School House White № 291 и Wimborne White № 239 создают чистый воздушный фон для любого интерьера.

Светлые пастельные оттенки

По мнению О'Доннела, мягкий розовый Setting Plaster № 231, бледно-голубой Light Blue № 22 или зелёный Mizzle № 266 добавят пространству индивидуальности, но не перегрузят его.

Бархатный бежевый

Любые оттенки бежевого считаются в достаточной степени универсальными для создания привлекательной для покупателей недвижимости атмосферы, утверждает Вадден.

Кремовый

Кремовые оттенки прибавляют комфорта холодным помещениям, советует агент Джордж Кейс из Warburg Realty.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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