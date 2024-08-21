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Раскрыты неожиданные подъездные запреты

Юрист Павел Шапиро предупредил о запрете курения в подъезде
1:46
Недвижимость

Тюменцы перессорились друг с другом из-за вещей в подъездах. По просьбе местного издания nashgorod.ru юрист Павел Шапиро разъяснил, на что жильцы имеют право в своём подъезде, а что им запрещено.

Юрист Павел Шапиро предупредил о запрете курения в подъезде
Фото: commons.wikimedia.org by Nonexyst, CC BY-SA 4.0

Ничего хранить в подъезде нельзя. "Существует свод правил содержания общего имущества многоквартирного дома, в котором указано, что даже цветок в подъезд нужно ставить с разрешения большей части жильцов. Многие ошибочно полагают, что часть подъезда напротив квартиры принадлежит собственнику — но это не так. А потому даже коляску в подъезде, где жильцы против такой организации хранения, оставить будет нельзя", — пояснил он.

Кроме того, захламление подъезда личным имуществом может быть квалифицировано как нарушение правил пожарной безопасности, поскольку препятствует эвакуации.

В подъездах запрещено курить. "Для этого есть отдельный Федеральный закон № 15, в котором указано, что курение запрещено в подъезде, в лифте, под окнами, в непосредственной близости от входной группы", — уточнил собеседник издания.

Для воздействия на соседей-курильщиков он посоветовал вызывать участкового.

Правоохранительные органы должны помочь и в случае оставления кем-то из нерадивых соседей мусора — от крупногабаритного строительного до банки-пепельницы. "Даже за временное хранение можно получить административный штраф до трёх тысяч рублей. Хранение мусора допускается только на специально отведённой территории. А потому и в этом случае вы имеете право вызвать участкового, который составит протокол. Ну, если успеет и мусор не вынесут", — заключил юрист.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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