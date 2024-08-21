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Три стопроцентных способа спасти своё жильё от мошенников

Юрист посоветовала отозвать согласие на электронную регистрацию сделок с недвижимостью
2:02
Недвижимость

Крупные суммы всегда привлекают мошенников, а недвижимость — это всегда ключ к большим деньгам, напомнила юрист Ирина Сивакова. В своём телеграм-канале она дала рекомендации на эту тему.

Юрист посоветовала отозвать согласие на электронную регистрацию сделок с недвижимостью
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Три стопроцентных способа спасти своё жильё от мошенников

1. Отозвать согласие на электронную регистрацию сделок с недвижимостью

Электронная подпись даёт мошенникам возможность дистанционно заполучить чужое имущество. Сейчас правила электронной регистрации сделок с недвижимостью усложнились: если в ЕГРН нет отметки о согласии собственника на регистрацию сделок в электронном виде, Росреестр не примет документы.

Чтобы была такая возможность совершать электронные сделки, необходимо заявление, поданное лично собственником или его представителем по нотариальной доверенности.

Если вы уже проводили таким способом сделки, а теперь необходимость в этом отпала, согласие лучше отозвать в МФЦ или Росреестре через личный кабинет.

2. Запретить регистрацию сделок без своего личного участия

Владелец жилплощади может запретить Росреестру принимать на регистрацию сделки с его объектом документы, подписанные не им лично — соответствующая отметка устанавливается в ЕГРН на основании заявления, поданного либо самим собственником, либо его представителем по нотариальной доверенности.

Настоятельно рекомендуется, так как мошенники научились виртуозной подделке доверенностей на настоящих нотариальных бланках.

3. Не передавать копию паспорта при заключении договора аренды

Уже были случаи продажи снятой квартиры с использованием для оформления сделки копии паспорта её реального хозяина. Закон не требует передачи паспорта при подписании договора найма, достаточно указания паспортных данных.

Если квартирант требует копию паспорта — ему не стоит доверять свою недвижимость.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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