Не совершайте эти ошибки, иначе кухонный интерьер будет всегда выглядеть плохо

Из-за каких ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Какие основные ошибки в интерьерах кухни

Что касается цветовой гаммы кухни, то оптимальным решением для небольшого пространства являются гладкие матовые фасады нейтрального цвета. Выбирайте оттенки серого, белого и бежевого для ремонта. Такой дизайн кухни не надоест со временем, а изменить настроение всегда можно с помощью декоративных элементов — картин, штор, столового текстиля, посуды.

Фото: Mosreg.ru by public domain

Отсутствие рабочего треугольника также является распространенной проблемой на кухнях. Важно предусмотреть удобное место для приготовления пищи. Разместите стол и стулья в удобном месте. Не должно быть ни слишком узких проходов, ни проблем с электрическими розетками.

Еще одним важным моментом является то, что розетки должны находиться на правильной высоте.

Непродуманные системы хранения — это неудобство как для маленьких, так и для больших кухонь.

Не выбирайте черные или темные столешницы, так как на них будет виден мелкий мусор и пыль даже после уборки.

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