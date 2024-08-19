Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке
Отжимания: эффективный способ укрепления верхней части тела
Как вернуть сладость малине: советы по устранению излишней кислотности
Россия увеличивает экспорт углеводородов в Китай
Google обновила платформу Gemini Advanced, представив модель 1.5 Pro
Капоната: лёгкое сицилийское рагу из баклажанов, лука и томатной пасты
Тренды осени: главные цвета одежды, которые будут в моде в этом сезоне
Эксперты рассказали, можно ли сэкономить на полисе ОСАГО
Эксперт назвал способы увеличения отпускных: премии и оптимальные даты

Хотите утеплить балкон? Вот как это сделать быстро и без лишних затрат

Как утеплить балкон и превратить его в жилую зону
1:04
Недвижимость » Ремонт

Балконы и лоджии часто остаются неиспользуемыми, особенно зимой. Чтобы не превращать их в склад для ненужных вещей, можно утеплить эти пространства и превратить их в дополнительную комнату для отдыха или работы. 

Как утеплить балкон и превратить его в жилую зону
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Перед утеплением важно учесть различия: балкон выступает за пределы фасада здания, а лоджия находится внутри его контура. 

Утепление начинается с подготовки: очищаем поверхности и устраняем дефекты. Пол и стены защищаем от влаги с помощью гидроизоляции и утеплителей (пенополистирол, минеральная вата и др.).

Установка системы "тёплый пол" или обогревателей поможет создать комфорт. При отделке используйте простые материалы, чтобы избежать ошибок и сохранить теплоизоляционные свойства.

Главное правило — правильный выбор утеплителя и соблюдение технологии монтажа. Это предотвратит потерю тепла и обеспечит долгосрочную защиту от влаги и плесени.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке
Отжимания: эффективный способ укрепления верхней части тела
Как вернуть сладость малине: советы по устранению излишней кислотности
Россия увеличивает экспорт углеводородов в Китай
Google обновила платформу Gemini Advanced, представив модель 1.5 Pro
Капоната: лёгкое сицилийское рагу из баклажанов, лука и томатной пасты
Тренды осени: главные цвета одежды, которые будут в моде в этом сезоне
Как утеплить балкон и превратить его в жилую зону
Эксперты рассказали, можно ли сэкономить на полисе ОСАГО
Эксперт назвал способы увеличения отпускных: премии и оптимальные даты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.