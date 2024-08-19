Хотите утеплить балкон? Вот как это сделать быстро и без лишних затрат

Как утеплить балкон и превратить его в жилую зону

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Балконы и лоджии часто остаются неиспользуемыми, особенно зимой. Чтобы не превращать их в склад для ненужных вещей, можно утеплить эти пространства и превратить их в дополнительную комнату для отдыха или работы.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Перед утеплением важно учесть различия: балкон выступает за пределы фасада здания, а лоджия находится внутри его контура.

Утепление начинается с подготовки: очищаем поверхности и устраняем дефекты. Пол и стены защищаем от влаги с помощью гидроизоляции и утеплителей (пенополистирол, минеральная вата и др.).

Установка системы "тёплый пол" или обогревателей поможет создать комфорт. При отделке используйте простые материалы, чтобы избежать ошибок и сохранить теплоизоляционные свойства.

Главное правило — правильный выбор утеплителя и соблюдение технологии монтажа. Это предотвратит потерю тепла и обеспечит долгосрочную защиту от влаги и плесени.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.