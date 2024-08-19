Как выбрать ламинат, который прослужит вечно? Секреты, которые сэкономят вам время и деньги

Ламинат часто недооценивают, считая его "недопаркетом", однако этот материал заслуживает внимания. Современный ламинат состоит из 4-5 слоев, выдерживает нагрузки и стильно смотрится.
1. Верхний защитный слой — защищает от царапин, ударов и выгорания.
2. Декоративный слой — отвечает за цвет и рисунок (имитация дерева, камня, мрамора и др.).
3. Основной слой — самый толстый, из ДВП или ДСП, обеспечивает прочность и влагостойкость.
4. Стабилизирующий слой — защищает от влаги и деформаций.
5. Подложка (иногда уже приклеена) — улучшает шумоизоляцию и выравнивает пол.
Ламинат подходит для помещений с низкой влажностью: спальни, прихожие, офисы и кухни. Влагостойкие модели дольше выдерживают воду, но для ванных комнат не подходят.
1. Толщина: 7-8 мм — для жилых комнат; 12 мм — для домов с теплыми полами.
2. Класс: 31-33 — для квартиры; 34 — для офиса.
3. Покрытие: Восковой ламинат устойчив к ударам, полезен для кухни.
4. Замки: Click — прост в монтаже, Lock — сложнее, но надежнее.
5. Фаска и фактура: Фаска имитирует паркет, выбор фактуры зависит от интерьера.
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