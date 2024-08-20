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Предсказана реакция рынка на запрет микроквартир: что будет с ценами на остальное жильё

Риелторы предрекли подорожание жилья в Москве из-за запрета микроквартир
2:05
Недвижимость

Запрет строительства микроквартир в Москве подстегнёт цены на всё жильё - не только малогабаритное, предрекли опрошенные РБК эксперты.

Риелторы предрекли подорожание жилья в Москве из-за запрета микроквартир
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Конечно, микроквартиры будут дорожать быстрее — вплоть до их полного исчерпания, уверена генеральный директор консалтинговой компании Key Сapital Ольга Гусева.

"При сохранении текущего числа сделок (порядка 1,2-1,5 тыс. в месяц) практически весь объём микроквартир в новостройках от девелоперов (за исключением наименее ликвидных) будет распродан до конца года", — предсказал управляющий директор агентства недвижимости "Метриум" Руслан Сырцов.

"При этом есть потолок роста цен на такие варианты — для сохранения интереса клиентов они должны стоить хотя бы на 10-15% дешевле стандартных однушек", — добавил он.

"Застройщики год от года сокращали площади лотов в ответ на рост цен и снижение платёжеспособного спроса — видимо, пришло время остановиться, пока мы не дошли до размеров квартир, как в капсульных отелях", — заметила управляющий директор агентства недвижимости "Миэль" "На Соколе" Ирина Пешич.

При этом по застройщикам запрет не ударит вовсе — только по покупателям. "Условно есть коробка, в которой было 100 квартир по 20 кв. м, а теперь будет 70 квартир по 28 кв. м. А для покупателя цена вопроса вырастет — мы же понимаем, что столичные застройщики не станут продавать однокомнатные квартиры по цене 20-25-метровой студии", — пояснила она.

Квартиры площадью выше разрешённого минимума тоже подорожают. "Но этот рост, вероятно, будет более умеренным, поскольку они не окажутся в столь же жёстком дефиците. Однако их цена всё же будет постепенно увеличиваться, поскольку ограничение строительства малогабаритного жилья приведёт к общему росту цен в нижнем сегменте рынка недвижимости", — заключила Гусева.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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