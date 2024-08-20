Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов

Лучше всего сохраняют тепло зимой и прохладу летом массивные стены из нескольких слоёв кирпича. Такое мнение высказал профессор кафедры тепломассобменных процессов и установок НИУ "МЭИ" Андрей Гаряев.
Он объяснил агентству "Прайм", что для комфорта в доме важен не только материал, из которого построены его стены, но конструкция помещения, и теплоизоляция окон и дверей.
Современные теплоизоляционные материалы очень эффективны, но площадь остекления всё равно вносит большое влияние на микроклимат в помещении. "В помещениях с панорамными окнами при сильных суточных колебаниях температуры не будет комфортно ни зимой, ни летом", — предупредил собеседник издания.
От жары он посоветовал наклеить на стёкла фольгу, светоотражающую плёнку или просто большой лист бумаги.
Ранее архитектор Михаил Хазанов признал кирпич лучшим материалом для ИЖС в России.
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