Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов

Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лучше всего сохраняют тепло зимой и прохладу летом массивные стены из нескольких слоёв кирпича. Такое мнение высказал профессор кафедры тепломассобменных процессов и установок НИУ "МЭИ" Андрей Гаряев.

Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

Он объяснил агентству "Прайм", что для комфорта в доме важен не только материал, из которого построены его стены, но конструкция помещения, и теплоизоляция окон и дверей.

Современные теплоизоляционные материалы очень эффективны, но площадь остекления всё равно вносит большое влияние на микроклимат в помещении. "В помещениях с панорамными окнами при сильных суточных колебаниях температуры не будет комфортно ни зимой, ни летом", — предупредил собеседник издания.

От жары он посоветовал наклеить на стёкла фольгу, светоотражающую плёнку или просто большой лист бумаги.

Ранее архитектор Михаил Хазанов признал кирпич лучшим материалом для ИЖС в России.

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