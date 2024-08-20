Юрист разложила по полочкам порядок действий в случае затопления соседями

Адвокат предостерегла от выбивания двери к заливающим вас соседям

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Затопление квартиры — страшный сон любого жильца многоквартирного дома, кроме тех, кто обосновался на верхнем этаже (и то — там может прохудиться кровля). Председатель Коллегии адвокатов "Антонова и партнеры" Краснодарского края Екатерина Антонова объяснила "Газете.Ru", что делать в такой ситуации.

Фото: freepik.com by stefamerpik, PDM

Во-первых, надо остановить потоп.

"Если дверь соседей закрыта и их нет дома, самостоятельно выбивать дверь недопустимо. Согласно ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации, такие действия могут быть квалифицированы как незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нем лица, — предупредила адвокат. — Для решения проблемы целесообразно обратиться в аварийную службу".

Во-вторых, надо снять бедствие на фото и видео — это послужит доказательством ущерба.

"После прекращения затопления следует вызвать представителя управляющей организации для составления акта о затоплении. Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объём причинённого ущерба с указанием поврежденных вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи", — посоветовала собеседница издания.

Для оценки размера причинённого вреда проводится экспертиза, кроме того, нужно тщательно собирать все чеки на ремонтные работы.

"С учётом результатов оценки следует направить в адрес виновных лиц досудебную претензию, содержащую требование о возмещении причинённого ущерба. Отправить настоящую претензию надо с описью вложения, сохранив квитанцию, чтобы предъявить в суде доказательства об отправке письма", — отметила юрист.

Если все эти действия не принесли результата, правоту придётся отстаивать в суде. И там вам не помешает адвокат, заключила Антонова.

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