Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польская компания Orlen готовится полностью исключить российскую нефть из производства
Northeastern: учёные открыли антитело, способное остановить коронавирус
Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
В фильме "Бриллиантовая рука" заметили киноляп в сцене с песней "Остров невезения"
Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения
Названы упражнения йоги для уменьшения живота
Что такое воск для волос и как он поможет вам достичь идеальной укладки?
В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду

Юрист разложила по полочкам порядок действий в случае затопления соседями

Адвокат предостерегла от выбивания двери к заливающим вас соседям
2:00
Недвижимость

Затопление квартиры — страшный сон любого жильца многоквартирного дома, кроме тех, кто обосновался на верхнем этаже (и то — там может прохудиться кровля). Председатель Коллегии адвокатов "Антонова и партнеры" Краснодарского края Екатерина Антонова объяснила "Газете.Ru", что делать в такой ситуации.

Адвокат предостерегла от выбивания двери к заливающим вас соседям
Фото: freepik.com by stefamerpik, PDM

Во-первых, надо остановить потоп.

"Если дверь соседей закрыта и их нет дома, самостоятельно выбивать дверь недопустимо. Согласно ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации, такие действия могут быть квалифицированы как незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нем лица, — предупредила адвокат. — Для решения проблемы целесообразно обратиться в аварийную службу".

Во-вторых, надо снять бедствие на фото и видео — это послужит доказательством ущерба.

"После прекращения затопления следует вызвать представителя управляющей организации для составления акта о затоплении. Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объём причинённого ущерба с указанием поврежденных вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи", — посоветовала собеседница издания.

Для оценки размера причинённого вреда проводится экспертиза, кроме того, нужно тщательно собирать все чеки на ремонтные работы.

"С учётом результатов оценки следует направить в адрес виновных лиц досудебную претензию, содержащую требование о возмещении причинённого ущерба. Отправить настоящую претензию надо с описью вложения, сохранив квитанцию, чтобы предъявить в суде доказательства об отправке письма", — отметила юрист.

Если все эти действия не принесли результата, правоту придётся отстаивать в суде. И там вам не помешает адвокат, заключила Антонова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Northeastern: учёные открыли антитело, способное остановить коронавирус
Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
В фильме "Бриллиантовая рука" заметили киноляп в сцене с песней "Остров невезения"
Почему моя груша перестала хорошо плодоносить? Основные причины и способы их устранения
Названы упражнения йоги для уменьшения живота
Что такое воск для волос и как он поможет вам достичь идеальной укладки?
В Забайкалье введут льготное страхование имущества от наводнений
Московская область предоставляет 1,6 тысячи рабочих мест благодаря фонду
Туристы стали чаще посещать Астраханскую область, чтобы посмотреть на цветущие лотосы
Сценаристы "Звёздного пути" и "Сверхъестественного" станут шоураннерами сериала по "Полтергейсту"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.