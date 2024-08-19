Важно знать: как быстро и эффективно чистить золотые украшения

Лучшие способы, как чистить золотые украшения

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Как почистить золотые украшения в домашних условиях быстро и эффективно

Смешайте воду комнатной температуры, 10-15 капель жидкого мыла и 5-10 капель нашатырного спирта. Замочите украшения в растворе на 8-10 часов. По истечении отведенного времени достаньте изделия, промойте чистой водой, высушите и отполируйте тряпочкой.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Как правильно чистить украшения с камнями

Разведите чайную ложку жидкого мыла или стружку обычного мыла в стакане воды. Замочите изделие в растворе на 10-15 минут, а затем аккуратно поработайте с ним небольшой зубной щеткой с мягкой щетиной. Затем прополощите в проточной воде и высушите сухой безворсовой тканью.

Как не нужно чистить золото

Его нельзя чистить уксусом. Лучше всего выбирать более щадящие способы, такие как полировка мыльной стружкой и содой или раствором нашатырного спирта.

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