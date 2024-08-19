Важно знать: как быстро и эффективно чистить золотые украшения

Смешайте воду комнатной температуры, 10-15 капель жидкого мыла и 5-10 капель нашатырного спирта. Замочите украшения в растворе на 8-10 часов. По истечении отведенного времени достаньте изделия, промойте чистой водой, высушите и отполируйте тряпочкой.
Разведите чайную ложку жидкого мыла или стружку обычного мыла в стакане воды. Замочите изделие в растворе на 10-15 минут, а затем аккуратно поработайте с ним небольшой зубной щеткой с мягкой щетиной. Затем прополощите в проточной воде и высушите сухой безворсовой тканью.
Его нельзя чистить уксусом. Лучше всего выбирать более щадящие способы, такие как полировка мыльной стружкой и содой или раствором нашатырного спирта.
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