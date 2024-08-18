Простая покраска может сделать ванную вашим любимым местом в квартире: как покрасить стены своими руками

Покраска стен в ванной — простой способ обновить интерьер без профессиональных навыков. Разнообразие красок позволяет создавать уникальные дизайны, сочетая разные текстуры и оттенки.
Правильно нанесённая краска устойчива к влаге, не выцветает и легко моется. В случае повреждений её можно быстро восстановить.
Для ванной подходят водо- и термостойкие краски с фунгицидными добавками, защищающими от плесени. Популярны масляные краски (долговечные, но с запахом), алкидные эмали (устойчивы к химии, но токсичны) и водно-дисперсионные составы (экологичные и быстро сохнущие).
Подготовка стен включает удаление старого покрытия, шпаклёвку и грунтовку. Окраска проводится в 2-3 слоя, с соблюдением интервалов для высыхания. Декоративные элементы, такие как трафареты или полосы, помогут придать индивидуальность ванной.
Главное — тщательно подготовить поверхность и соблюдать технологию нанесения.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.
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