Простая покраска может сделать ванную вашим любимым местом в квартире: как покрасить стены своими руками

Как покрасить ванную комнату: главное

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Покраска стен в ванной — простой способ обновить интерьер без профессиональных навыков. Разнообразие красок позволяет создавать уникальные дизайны, сочетая разные текстуры и оттенки.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Правильно нанесённая краска устойчива к влаге, не выцветает и легко моется. В случае повреждений её можно быстро восстановить.

Для ванной подходят водо- и термостойкие краски с фунгицидными добавками, защищающими от плесени. Популярны масляные краски (долговечные, но с запахом), алкидные эмали (устойчивы к химии, но токсичны) и водно-дисперсионные составы (экологичные и быстро сохнущие).

Подготовка стен включает удаление старого покрытия, шпаклёвку и грунтовку. Окраска проводится в 2-3 слоя, с соблюдением интервалов для высыхания. Декоративные элементы, такие как трафареты или полосы, помогут придать индивидуальность ванной.

Главное — тщательно подготовить поверхность и соблюдать технологию нанесения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.

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