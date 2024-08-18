Укладка линолеума своими руками: сделайте это правильно и сэкономьте деньги

Как правильно стелить линолеум: краткое руководство

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Линолеум — одно из самых популярных напольных покрытий благодаря своей практичности и доступности. Его можно встретить в домах, квартирах, офисах и общественных заведениях.

Фото: Flickr by Karin Dalziel, CC BY-NC 2.0

Подготовка

Линолеум можно укладывать на различные основания: бетон, дерево, плитку, старый линолеум. Главное, чтобы поверхность была ровной, чистой и сухой. Если есть неровности, их устраняют при помощи стяжки или самовыравнивающихся смесей. Для деревянных полов желательно использовать фанеру или ОСП, чтобы избежать проблем с прогибами и трещинами в будущем.

Нужно ли клеить линолеум?

Решение о том, приклеивать ли линолеум, зависит от его типа и условий эксплуатации. Для небольших помещений бытовой линолеум можно фиксировать с помощью двустороннего скотча. Но для надежности и долгого срока службы лучше использовать специальные клеевые составы. Если не приклеить покрытие, могут появиться вздутия и волны.

Типы клея

Используют два основных вида клея для линолеума: традиционный клей с жесткой фиксацией и фиксаторы, позволяющие многократно переклеивать покрытие. Фиксаторы удобны тем, что не оставляют следов при демонтаже, но клей подходит для более надежной фиксации и долговечности.

Как укладывать и обрезать линолеум

Перед укладкой линолеум должен полежать в помещении, чтобы принять рабочие размеры. Полотно раскатывают с запасом у стен и обрезают по месту. Для качественного стыка полотен линолеума рекомендуется использовать холодную сварку — она создаст незаметный и прочный шов.

Обработка швов

Для соединения полотен линолеума используют либо специальные планки, либо клей для холодной сварки. Второй метод более эстетичен и позволяет добиться почти незаметного шва, особенно если рисунок линолеума подобран правильно.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете уложить линолеум самостоятельно, обеспечив качественный и долговечный результат.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. == Литература == Линолеум // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. V. — Стб. 68—73. — 588 с.

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