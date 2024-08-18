Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затраты на жильё для детей-сирот в России выросли на 13%
Как не потерять багаж: 5 простых правил, которые должен знать каждый турист
Внедрение High-NA EUV: как Samsung планирует обогнать TSMC и SK hynix
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Тренер Ходырев рассказал об упражнении "ситап"
Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Мист для тела против духов: всё, что нужно знать об отличиях и применении
Родители потратят до 20 тысяч рублей на школьную форму и канцелярию для первоклассника
Является ли грехом вкушение яблок до Яблочного Спаса 19 августа?

Укладка линолеума своими руками: сделайте это правильно и сэкономьте деньги

Как правильно стелить линолеум: краткое руководство
2:13
Недвижимость » Ремонт

Линолеум — одно из самых популярных напольных покрытий благодаря своей практичности и доступности. Его можно встретить в домах, квартирах, офисах и общественных заведениях.

Как правильно стелить линолеум: краткое руководство
Фото: Flickr by Karin Dalziel, CC BY-NC 2.0

Подготовка 

Линолеум можно укладывать на различные основания: бетон, дерево, плитку, старый линолеум. Главное, чтобы поверхность была ровной, чистой и сухой. Если есть неровности, их устраняют при помощи стяжки или самовыравнивающихся смесей. Для деревянных полов желательно использовать фанеру или ОСП, чтобы избежать проблем с прогибами и трещинами в будущем.

Нужно ли клеить линолеум?

Решение о том, приклеивать ли линолеум, зависит от его типа и условий эксплуатации. Для небольших помещений бытовой линолеум можно фиксировать с помощью двустороннего скотча. Но для надежности и долгого срока службы лучше использовать специальные клеевые составы. Если не приклеить покрытие, могут появиться вздутия и волны.

Типы клея

Используют два основных вида клея для линолеума: традиционный клей с жесткой фиксацией и фиксаторы, позволяющие многократно переклеивать покрытие. Фиксаторы удобны тем, что не оставляют следов при демонтаже, но клей подходит для более надежной фиксации и долговечности.

Как укладывать и обрезать линолеум

Перед укладкой линолеум должен полежать в помещении, чтобы принять рабочие размеры. Полотно раскатывают с запасом у стен и обрезают по месту. Для качественного стыка полотен линолеума рекомендуется использовать холодную сварку — она создаст незаметный и прочный шов.

Обработка швов

Для соединения полотен линолеума используют либо специальные планки, либо клей для холодной сварки. Второй метод более эстетичен и позволяет добиться почти незаметного шва, особенно если рисунок линолеума подобран правильно.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете уложить линолеум самостоятельно, обеспечив качественный и долговечный результат.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. == Литература == Линолеум // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. V. — Стб. 68—73. — 588 с.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
На выставке "Армия-2024" представили дрон с возможностью подвеса ФАБ-250 Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как готовят мусаку в разных странах: арабский, румынский, болгарский и греческий варианты
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Темный или светлый ламинат: как не ошибиться с выбором цвета
Темный или светлый ламинат: как не ошибиться с выбором цвета
Последние материалы
Как правильно стелить линолеум: краткое руководство
Как не потерять багаж: 5 простых правил, которые должен знать каждый турист
Внедрение High-NA EUV: как Samsung планирует обогнать TSMC и SK hynix
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Тренер Ходырев рассказал об упражнении "ситап"
Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Мист для тела против духов: всё, что нужно знать об отличиях и применении
Родители потратят до 20 тысяч рублей на школьную форму и канцелярию для первоклассника
Является ли грехом вкушение яблок до Яблочного Спаса 19 августа?
Найдена связь питья чая и кофе с сохранением бодрости в старости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.