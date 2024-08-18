Советы экспертов: как выбрать коврик для ванной и как часто его стирать

Советы по выбору коврика для ванной

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Как выбрать коврик для ванной

Материал, из которого изготовлен коврик, должен быть гигроскопичным, то есть хорошо впитывать влагу. Не менее важно, чтобы он хорошо отмывался и быстро сох.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Если вы выберете густой ворсистый вариант, это может вызвать проблемы. Однако слишком тонкий ковер будет быстро изнашиваться.

Какой коврик лучше впитывает влагу

Коврик из микрофибры лучше всего впитывает влагу. Даже хлопок, который, по мнению специалистов, находится на втором месте, не может сравниться с этим материалом.

Как часто нужно стирать коврик в ванной комнате

Чтобы избежать скопления пыли и грязи, ковры (в первую очередь быстро загрязняющиеся коврики для ванной и кухни) желательно стирать не реже одного раза в неделю.

Коврики для ванны и душа, которые используются ежедневно, следует стирать еженедельно, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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