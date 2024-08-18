Советы экспертов: как выбрать коврик для ванной и как часто его стирать

Материал, из которого изготовлен коврик, должен быть гигроскопичным, то есть хорошо впитывать влагу. Не менее важно, чтобы он хорошо отмывался и быстро сох.
Если вы выберете густой ворсистый вариант, это может вызвать проблемы. Однако слишком тонкий ковер будет быстро изнашиваться.
Коврик из микрофибры лучше всего впитывает влагу. Даже хлопок, который, по мнению специалистов, находится на втором месте, не может сравниться с этим материалом.
Чтобы избежать скопления пыли и грязи, ковры (в первую очередь быстро загрязняющиеся коврики для ванной и кухни) желательно стирать не реже одного раза в неделю.
Коврики для ванны и душа, которые используются ежедневно, следует стирать еженедельно, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Простой и вкусный рецепт яблочного пирога. Песочное тесто получается нежным и рассыпчатым, а яблочно-карамельная начинка буквально тает во рту. Рекомендуем использовать для выпечки яблоки двух-трёх сортов, чтобы вкусовая палитра пирога была богаче и выразительнее.