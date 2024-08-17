Ремонт на всю жизнь: как создать интерьер, который никогда не выйдет из моды

Как создать интерьер, который будет актуален всегда

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Завершая ремонт в квартире, многие задаются вопросом: как продлить жизнь новому интерьеру, чтобы ремонт не потребовался как можно дольше? К сожалению, часто главная ошибка уже сделана — нужно было изначально продумать, как создать дизайн, который не утратит актуальности.

Фото: freepik.com

Эклектика, как искусство времени

Классика может устареть, а современные тренды вообще скоротечны. Эклектика, напротив, создаёт живость и динамику, которые сохранят актуальность и через 15 лет. Но она требует умелого сочетания предметов и стилей, что лучше доверить профессионалам.

Цветовая палитра, устойчивая к времени

Колористика играет ключевую роль в долгоживущем дизайне. Если сомневаетесь в выборе, используйте проверенные схемы: чёрно-белую гамму, естественные оттенки или неяркие пастельные тона. Такие решения легко комбинируются и вносят в интерьер спокойствие и гармонию.

Натуральные материалы и простота форм

Натуральные материалы не стареют — они превращаются в антиквариат. Дерево, камень, керамика приобретают с годами благородный вид, а их простота и естественность сохраняют актуальность. Простые формы мебели и функциональность также играют важную роль. Лишние детали легко перегружают пространство и делают его устаревшим.

Следуя этим правилам, вы сможете создать интерьер, который будет радовать вас годами, не поддаваясь капризам моды.

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