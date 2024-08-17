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Простое средство избавляет от налёта на кранах за 30 секунд — без использования уксуса

Лимон и сода: простой способ очистить квартиру от налёта
0:49
Недвижимость » Ремонт

Известковый налёт образуется из-за жесткой воды, которая содержит минералы, такие как кальций и магний. Это неприятное явление, которое появляется на кранах, стеклянных дверях душевых кабин, а также внутри чайников и кофемашин.

Лимон и сода: простой способ очистить квартиру от налёта
Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

Хотя налёт не наносит существенного вреда здоровью, его довольно сложно удалить с различных поверхностей и приборов.

Однако есть простое средство, которое является отличной альтернативой покупным химическим средствам. Оно помогает поддерживать дом в чистоте без лишних затрат.

Попробуйте посыпать налёт содой, а затем протереть поверхность половинкой лимона. Налёт начнет "отваливаться" уже через полминуты. Этот способ безопасен для поверхности и легко заменит покупные средства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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