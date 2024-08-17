Простое средство избавляет от налёта на кранах за 30 секунд — без использования уксуса

Известковый налёт образуется из-за жесткой воды, которая содержит минералы, такие как кальций и магний. Это неприятное явление, которое появляется на кранах, стеклянных дверях душевых кабин, а также внутри чайников и кофемашин.
Хотя налёт не наносит существенного вреда здоровью, его довольно сложно удалить с различных поверхностей и приборов.
Однако есть простое средство, которое является отличной альтернативой покупным химическим средствам. Оно помогает поддерживать дом в чистоте без лишних затрат.
Попробуйте посыпать налёт содой, а затем протереть поверхность половинкой лимона. Налёт начнет "отваливаться" уже через полминуты. Этот способ безопасен для поверхности и легко заменит покупные средства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.