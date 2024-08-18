Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Учитывая опасения по поводу второй вспышки постельных клопов в Великобритании после возвращения туристов с Олимпийских игр в Париже и летних каникул, неудивительно, что люди с осторожностью относятся к поездкам в общественном транспорте, посетовала Daily Express в субботу.

Фото: Flickr by British Pest Control Association, CC BY 2.0

Соучредитель коммерческой компании по борьбе с вредителями Merlin Environmental Адам Джусон подсказал простой способ вывести надоедливых насекомых и не допустить их возвращения.

Чистка пылесосом и паром

"Чистка пылесосом поражённых участков, включая ковёр, матрас, изголовье кровати и другую мягкую мебель, является ключом к уничтожению клопов, но не забудьте после этого опорожнить пылесос, чтобы предотвратить повторное заражение. Затем можно использовать пароочиститель для поверхностей, поскольку тепло убьёт всех оставшихся насекомых и их яйца. Сочетание этих методов может быть действенным способом сократить численность клопов", — рассказал эксперт.

Обработка белья

"Обязательно постирайте всё постельное бельё и одежду в горячей воде, а затем высушите при максимально высокой температуре — чтобы удалить и убить всех клопов и их яйца, которые не видны невооруженным глазом", — посоветовал Джусон.

Предотвращение повторного заражения

Предотвращение повторного заражения клопами не менее важно, чем избавление от них.

"Уменьшение беспорядка в доме может свести к минимуму количество потенциальных мест укрытия, а вещи следует регулярно осматривать на предмет наличия признаков жизнедеятельности насекомых", — заключил собеседник издания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.