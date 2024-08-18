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В Курске люди жалуются на резко подскочившие цены на жильё

В Курске повышают цены на жильё
2:23
Недвижимость

В последнее время поступает множество сообщений о том, что в Курске и прилегающих регионах значительно взлетели цены на аренду и продажу жилья. В критических ситуациях, к сожалению, проявляется принцип «кому война, а кому мать родна».

В Курске повышают цены на жильё
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, CC BY-SA 4.0

Риэлторские платформы, такие как «Авито Недвижимость», заявляют, что никакого резкого роста цен не было. И даже некоторые СМИ называют информацию о поднявшихся ценах на аренду жилья недостоверной. Тем не менее, многочисленные сообщения от людей свидетельствуют об обратном.

В частности, как эвакуированные граждане, так и волонтёры отмечают, что цены действительно выросли. Местные жители пишут, что в Курске аренда однокомнатной квартиры выросла до 60 тысяч рублей в месяц. В Донецке и Мариуполе происходит то же самое.

"Риелторы просто ошалели от денег: людям негде жить, поэтому им диктуют свои условия те, кто просто зарабатывает деньги. Я так считаю, если одна хозяйка сдает несколько квартир, то ей надо оставить одну, а остальные отдать в соцнайм. Это когда государство платит аренду. Как, например, у нас сделано для сирот», — с возмущением пишет в своём телеграмм-канале волонтёр Сания Денисова.

Другие телеграмм-каналы также сообщают о мошенниках, которые берут предоплату за эвакуацию жителей Курской области и затем пропадают. Также отмечается резкое увеличение цен на такси.

В условиях отсутствия организованной эвакуации из приграничных районов Курской области активизировалось мошенничество. Мошенники используют открытые источники с номерами телефонов нуждающихся и предлагают помощь за предоплату. После получения предоплаты они исчезают. Кроме того, некоторые таксисты взвинчивают цены на эвакуацию до 40 тыс. рублей, говорится в сообщениях.

Спрос на аренду жилья в Курске стремительно растёт из-за притока беженцев из приграничных областей. Рыночные законы гласят: когда спрос превышает предложение, цены растут. Однако законы рынка не должны отменять законы человечности, пишет argumenti.ru.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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