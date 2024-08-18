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Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать трубы отопления — оштрафуют

Эксперт предупредил о недопустимости самостоятельного ремонта системы отопления
1:37
Недвижимость

Ни в коем случае нельзя запускать состояние труб и радиаторов отопления, предупредил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев.

Эксперт предупредил о недопустимости самостоятельного ремонта системы отопления
Фото: ГЖИ МО is licensed under Public domain

"Главная опасность старых труб и батарей заключается в том, что ожидать можно чего угодно в любой момент. В лучшем случае даст знать о себе преклонный возраст соединений, и дело кончится лишь протечкой. Ржавчина точит трубы не только снаружи, но и внутри, и это самое опасное, что можно придумать. Стенки трубы становятся тоньше, а сами кусочки ржавчины отправляются в свободное плавание и могут где-то встать засором. Стоит лишь повысить давление, и батарея лопнет. Последствия потопа в результате прорыва будут серьёзными не только для вашего интерьера, но и для спокойствия соседей снизу. Чтобы не подвергать риску себя и соседей, немедленно меняйте трубы, если заметили течь или ржавчину", — призвал он в разговоре с "Газетой.Ru".

Только не вздумайте делать это самостоятельно.

"Вам должны всё починить бесплатно, так как это часть общедомового имущества. Самостоятельно проводить такие работы нельзя — могут выписать штраф. К слову, замену радиаторов коммунальщики тоже могут провести за свой счёт, но для этого нужно, чтобы батарея присоединялась к главной трубе напрямую, без запорного клапана", — объяснил собеседник издания.

Он также посоветовал не прятать трубы в короба и не замуровывать их в стены — так можно не заметить приближающееся бедствие.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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