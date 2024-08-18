Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования

Юрист Ирина Сивакова посоветовала проверять стоимость техобслуживания и ремонта бытового газового оборудования в ФАС.
Она также разъяснила, что именно входит в перечень услуг газовщиков.
Минимальный перечень услуг (работ) по техобслуживанию и ремонту газового оборудования регламентируется приложением к правилам пользования газом, утверждённым постановлением правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410:
Размер платы за ТО должен рассчитываться по методике, утверждённой Минстроем России (приказ от 29 мая 2023 г. № 387/пр).
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