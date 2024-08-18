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Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования

Юрист посоветовала проверять стоимость ТО бытового газового оборудования в ФАС
1:11
Недвижимость

Юрист Ирина Сивакова посоветовала проверять стоимость техобслуживания и ремонта бытового газового оборудования в ФАС.

Юрист посоветовала проверять стоимость ТО бытового газового оборудования в ФАС
Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Она также разъяснила, что именно входит в перечень услуг газовщиков.

Минимальный перечень услуг (работ) по техобслуживанию и ремонту газового оборудования регламентируется приложением к правилам пользования газом, утверждённым постановлением правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410:

  • визуальная проверка целостности газового оборудования, его соответствия нормативным требованиям;
  • проверка герметичности соединений и отключающих устройств, принятие мер по устранению выявленной негерметичности;
  • проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на газопроводах;
  • регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений и пр.

Размер платы за ТО должен рассчитываться по методике, утверждённой Минстроем России (приказ от 29 мая 2023 г. № 387/пр).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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