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Суд установил ответственность за напряжение в розетках перед собственниками жилья

За скачок напряжения в розетках отвечает управляющая компания, разъяснила юрист
1:10
Недвижимость

За напряжение в домашней электросети отвечает управляющая компания, сообщила юрист Ирина Сивакова. Она рассказала о недавнем судебном прецеденте, закрепившем это правило.

За скачок напряжения в розетках отвечает управляющая компания, разъяснила юрист
Фото: Freepik by freepik, PDM

Скачок напряжения в розетке вывел из строя телевизор. Потерпевший потребовал у управляющей компании возместить ему расходы на ремонт (36 тысяч рублей) и диагностику (500 рублей).

УК попыталась возложить ответственность на электросетевую компанию как поставщика коммунального ресурса.

Но суд решил иначе: управляющая организация несёт ответственность за надлежащее содержание общедомового имущества — значит, она обязана была защитить жильцов и их имущество от перепадов напряжения.

С незадачливых коммунальщиков взыскали сумму ущерба, а также штраф за нарушение прав потребителя — всего почти 55 тысяч рублей (четвёртый КСОЮ, № 88 - 24452/2021).

Напомним, напряжение в сети в России теперь должно быть 230, а не 220 вольт.

Уточнения

Розетка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).

Электри́ческое напряже́ние между точками A и B электрической цепи или электрического поля — скалярная физическая величина, значение которой численно равно работе эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B. == Литература == Миллер М. А., Пермитин Г. В. Напряжение электрическое // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 244—245. — 672 с. — 48 000 экз. — ISBN 5-85270-019-3. Детлаф А. А., Яворский Б. М., Милковская Л. Б.. Курс физики. Электричество и магнетизм. — М.: "ВЫСШАЯ ШКОЛА", 1977. — Т. 2.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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