Советы экспертов: как правильно расставить посуду на маленькой кухне

Лучше всего размещать посуду и кухонные принадлежности в шкафах в нижней части гарнитура. В маленькой кухне организуйте систему хранения таким образом, чтобы максимально использовать стены. Используйте подвесные шкафы или открытые полки. Сушилку для посуды можно разместить на стене над раковиной. Выбирайте разделители и подставки, чтобы поддерживать порядок в ящиках.
Следуйте правилу рабочего треугольника "холодильник — мойка — плита". Между этими тремя пунктами происходят основные события, создаются кулинарные шедевры. Специалисты советуют: прежде чем расставить бытовые приборы на кухне, пройдитесь по комнате с рулеткой. Эти зоны должны находиться друг от друга на оптимальном расстоянии.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи. == Литература == Посуда гончарная. Посуда деревянная. Посуда майоликовая. Посуда металлическая. Посуда пластмассовая. Посуда стеклянная. Посуда стеклянная для домашнего консервирования. Посуда фарфоровая и фаянсовая // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1959. — Т. VII. — Стб. 289—322. — 563 с. Столовая посуда и приборы // Культура питания. Энциклопедический справочник / Под ред. И. А. Чаховского. — 3-е издание. — Мн.: «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки», 1993. — С. 347—348. — 540 с. — ISBN 5-85700-122-6.
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Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.