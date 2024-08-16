Как за месяц превратить старую квартиру в роскошный особняк: с чего начать ремонт

С чего начать ремонт в квартире

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт квартиры начинается с чёткого плана и анализа всех этапов. Важно определить, какой тип ремонта нужен — косметический или капитальный.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Косметический ремонт включает обновление отделки: покраску стен, замену напольных покрытий, поклейку обоев. Это более быстрый и менее затратный процесс, который не затрагивает конструктивные элементы квартиры. При этом стоимость ремонта напрямую зависит от выбора материалов (обои, краска, паркет или ламинат).

Капитальный ремонт требует полной реконструкции квартиры, включая замену окон, дверей, инженерных систем, перекрытий и даже возможную перепланировку. Этот процесс гораздо сложнее, дороже и требует привлечения профессионалов для выполнения работ.

Если решили сделать ремонт самостоятельно, важно заранее ознакомиться с инструкциями и планировать каждый этап. Интернет наполнен мастер-классами, которые помогут вам избежать ошибок и качественно выполнить ремонт.

Однако для сложных работ, таких как замена проводки или установка сантехники, лучше пригласить специалистов. Это снизит риски и сэкономит ваше время.

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