Не покупайте пластиковые окна, пока не прочтёте эту инструкцию: всё что нужно знать

Как выбрать пластиковые окна в квартиру

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Пластиковые окна — важный элемент современного жилья. Мы подготовили инструкцию с советами, чтобы помочь вам выбрать подходящий вариант.

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области is licensed under public domain

Основные элементы окна: стеклопакет, профиль, армирование и фурнитура. Важно учитывать расположение окон, их количество и характеристики. Профиль влияет на теплоизоляцию, а его толщина определяет прочность. Оптимальный вариант — пятикамерный профиль толщиной 70 мм.

Стеклопакет — это основной проводник тепла. Чем больше камер, тем лучше тепло- и шумоизоляция. Фурнитура должна быть качественной, чтобы выдерживать вес конструкции. Армирование усиливает профиль, это особенно важно для регионов с резкими перепадами температур.

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