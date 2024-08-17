Юрист перечислил самые популярные схемы мошенничества с недвижимостью

Юрист Вадим Шабалин рассказал, как мошенники обманывают граждан в вопросах, связанных с недвижимостью. Вот несколько примеров распространённых схем мошенничества с недвижимостью:
Для защиты от мошенничества с недвижимостью рекомендуется:
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. == Литература == Недвижимость // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909. Недвижимость. // Экономический словарь, 2007.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. == Литература == Постановление Пленума Верховного Суда России от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (рус.). lawmix.ru (27 декабря 2007). Дата обращения: 2 ноября 2012. Волженкин Б. В. «Мошенничество». — СПб., 1998. — (серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе»). Сунчалиева Л. Э. «Мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспект).» Дисс. … канд. юрид. наук. — Ставрополь, 2004. Кочои С. М. «Ответственность за корыстные преступления против собственности.»- 2-е изд., дополненное и переработанное.-М.: АНТЭЯ 2000; Профобразование, 2000.-288 с. ISBN 5-93476-009-2
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