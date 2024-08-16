Демпинг при сделках с недвижимостью может окончиться судом

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При сделках с недвижимостью важно соблюдать требования законодательства и указывать реальную стоимость объекта. Занижение цены может привести к различным проблемам, включая судебные разбирательства, потерю налоговых вычетов и даже уголовное преследование.

Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

Основная причина занижения стоимости — желание уменьшить сумму налога на доходы физических лиц или уклониться от его уплаты. Однако стоит помнить, что законодательство устанавливает два вида минимальных предельных сроков владения недвижимостью: три года и пять лет.

С 1 января 2022 года люди с двумя и более детьми до 18 лет освобождены от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости. Это может быть хорошей новостью для семей с детьми, которые планируют улучшить свои жилищные условия.

Однако занижение стоимости может привести к отказу в регистрации сделки и аннулированию сделки в случае судебного процесса. Покупатель может потерять статус добросовестного приобретателя и не сможет рассчитывать на возврат налога. Кроме того, заниженная стоимость может стать причиной отказа в жилищных субсидиях, выплатах и ипотеке.

Важно также помнить о рисках, связанных с недобросовестными покупателями. Они могут оспорить дополнительное соглашение и потребовать вернуть деньги за «неотделимые улучшения», которые были сделаны во время проживания в квартире.

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