Риелтор объяснила запрет строительства малогабаритного жилья в Москве

Запрет микроквартир в Москве направлен на повышение качества жизни

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрет строительства в Москве квартир площадью меньше 28 квадратных метров направлен на повышение качества жизни, уверена основательница агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева. В пятницу она объяснила свою позицию "Ленте.ру".

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Это решение призвано предотвратить социальные проблемы, связанные с перенаселённостью и частой сменой жильцов в малометражных квартирах, способствующих превращению домов в очаги социальной напряжённости.

В России малогабаритные квартиры ассоциируются с негативным историческим опытом коммунальных квартир, общежитий и бараков. В Европе ситуация отличается: там семьи создаются позже, дети рано покидают родительские дома, а европейцы меньше времени проводят дома. В Японии и Гонконге микроквартиры — мера вынужденная в силу ограниченности территорий.

По мнению Агеевой, в краткосрочной перспективе запрет на малогабаритное жилье может оживить вторичный рынок. Однако ажиотаж, вероятно, утихнет через полгода или год. Важно отметить, что запрет касается только квартир, апартаменты разрешается строить любой площади. Поэтому вполне можно ожидать увеличения доли апарт-комплексов в экспозиции, предрекла собеседница издания.

Окончательный запрет микроквартир введён мэром Москвы Сергеем Собяниным с 1 августа, до этого он носил рекомендательный характер.

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