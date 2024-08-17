В Госдуме объяснили, зачем хотят запретить хостелы на первых этажах жилых домов

Депутат Гусев сообщил о намерении запретить хостелы в многоквартирных домах

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Справедливая Россия — За правду" намерена внести в Госдуму законопроект о запрете размещения хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Запрет открывать хостелы в жилых помещениях МКД уже принят, но для нежилых помещений на первых этажах в нём сделано исключение.

"Как показала практика, даже такие хостелы создают невыносимые условия. Жители жалуются на постояльцев-мигрантов. Ночлежки создают почву для межнациональных конфликтов и проблем, связанных с поведением приезжих", — объяснил РИА Новости первый зампред фракции Дмитрий Гусев.

Кроме того, постояльцы хостелов создают повышенную нагрузку на инженерные коммуникации дома — водопровод, канализацию, электросеть и газоснабжение, добавил он.

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