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Плюсы и минусы линолеума на полу: мнение дизайнеров

Названы все плюсы и минусы линолеума
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В чем преимущества линолеума

Дизайнеры отмечают долговечность такого напольного покрытия и длительный срок службы — более 30 лет. Самое главное — это правильный уход. Этот материал устойчив к дефектам и царапинам. Это помогает сохранить внешний вид на долгое время.

Названы все плюсы и минусы линолеума
Фото: commons.wikimedia. org by Lucidatura pavimenti, CC BY-SA 4.0

Кроме того, укладка линолеума доступна по цене и намного проще и быстрее, чем другие виды покрытия. Также доступно множество цветов, узоров и стилей линолеума. Материал может имитировать плитку или дерево. Вы легко подберете покрытие под свой стиль дома или комнаты.

Материал также безопасен для вашего здоровья, так как не выделяет никаких вредных летучих соединений.

Наконец, линолеум требует минимального ухода. Все, что вам нужно сделать, это подмести и вымыть полы. Въевшиеся пятна нужно очищать специальными средствами для линолеума.

В чем недостатки линолеума

Материал может деформироваться тяжелой мебелью.

Со временем материал может менять свой цвет — становиться темнее или светлее из-за воздействия солнечных лучей.

Некоторые виды линолеума повреждаются из-за высокого уровня влаги и не подходят для кухонь и ванных комнат.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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