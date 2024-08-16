Неожиданный способ очистки крана от известкового налёта: поможет эта вещица, которая есть в каждом доме

Британкам посоветовали отчищать известковый налёт с кранов монетой

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Известковый налет вокруг кранов, на дверцах душевых кабин, в чайниках и кофемашинах — неприятное последствие применения слишком жёсткой воды. Сравнительно безвредный, он плохо поддаётся удалению и может раздражать.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Чаще всего известковый налёт можно обнаружить на кранах. Очистить его оттуда особенно сложно, потому что некоторые химикаты могут испортить хромированную поверхность сантехники.

Daily Express нашла неожиданный лайфхак на эту тему в группе "Советы по уборке миссис Хинч" в запрещённом в РФ фейсбуке.

"Я уже думала, что мне нужны новые краны в ванной, поскольку перепробовала все способы удаления известкового налёта. Но спустя 30 секунд после использования монеты в 1 пенс мои краны стали как новые. Я очень рада!" — написала подписчица сообщества Бев Франклин.

Весь секрет — в химической реакции между медью и кальцием. Поэтому российские металлические деньги не подойдут, а советские копейки — вполне.

Другие пользовательницы, знавшие об этом способе, согласились: он работает.

"Монета в два пенса, постучите по ней. Это потрясающе!" — сообщила Ким МакКуинн.

"Просто потрите накипь мокрой монетой в 2 пенса, и она отпадёт", — написала Карен Пул.

"Возьмите мокрую монету в 1 или 2 пенса и потрите её круговыми движениями, и накипь просто отпадет", — разъяснила Ребекка Джексон.

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