Каков алгоритм чистки кондиционера дома?

Для того чтобы кондиционер работал исправно, его необходимо периодически чистить. Внутренний блок рекомендуется очищать от загрязнений один-два раза в месяц, в зависимости от интенсивности использования устройства.
Наружную часть и внешний блок лучше доверить профессионалам. Однако если вы хотите попробовать очистить кондиционер самостоятельно, можно использовать мыльный раствор, антисептик или специальное чистящее средство.
Для очистки внутреннего блока снимите фильтры и промойте их в мыльном растворе. Внешний блок можно очистить с помощью пылесоса, влажной тряпки и мыльного раствора.
Если загрязнение сильное или вам неудобно чистить кондиционер самостоятельно, рекомендуется обратиться к специалистам для профессиональной чистки.
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