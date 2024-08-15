Каков алгоритм чистки кондиционера дома?

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для того чтобы кондиционер работал исправно, его необходимо периодически чистить. Внутренний блок рекомендуется очищать от загрязнений один-два раза в месяц, в зависимости от интенсивности использования устройства.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Наружную часть и внешний блок лучше доверить профессионалам. Однако если вы хотите попробовать очистить кондиционер самостоятельно, можно использовать мыльный раствор, антисептик или специальное чистящее средство.

Для очистки внутреннего блока снимите фильтры и промойте их в мыльном растворе. Внешний блок можно очистить с помощью пылесоса, влажной тряпки и мыльного раствора.

Если загрязнение сильное или вам неудобно чистить кондиционер самостоятельно, рекомендуется обратиться к специалистам для профессиональной чистки.

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