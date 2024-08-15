"Не следишь за участком? - Отдай обратно!": новые правила землепользования

Росреестр определил признаки заброшенных дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С 1 марта 2025 года у собственников будет три года на освоение таких участков. В противном случае землю могут изъять.
Участок могут признать заброшенным, если он не используется по назначению в течение пяти лет. Заброшенные участки могут стать источником распространения сорняков и вредителей.
Проблема заброшенных участков в Подмосковье стоит остро. Принятые меры могут не решить проблему из-за недостатка проверяющих и сложности процедуры изъятия участка. Новый закон может оказать психологическое давление на владельцев заброшенных участков и заставить их легализоваться.
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Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.