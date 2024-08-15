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"Не следишь за участком? - Отдай обратно!": новые правила землепользования

0:51
Недвижимость

Росреестр определил признаки заброшенных дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). С 1 марта 2025 года у собственников будет три года на освоение таких участков. В противном случае землю могут изъять.

"Не следишь за участком? - Отдай обратно!": новые правила землепользования
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 4.0

Участок могут признать заброшенным, если он не используется по назначению в течение пяти лет. Заброшенные участки могут стать источником распространения сорняков и вредителей.

Проблема заброшенных участков в Подмосковье стоит остро. Принятые меры могут не решить проблему из-за недостатка проверяющих и сложности процедуры изъятия участка. Новый закон может оказать психологическое давление на владельцев заброшенных участков и заставить их легализоваться.

 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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