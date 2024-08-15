Названы города с наибольшей разницей цен новостроек и вторички

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Эксперты определили города, где разница в стоимости между новостройками и вторичным жильём наиболее заметна. Наибольший разрыв цен наблюдается в Сочи и Новокузнецке.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

В августе 2024 года в крупных городах новостройки оказались на 17% дороже вторичного жилья. Этот разрыв продолжает расти.

Причина такой разницы в ценах — более быстрый рост стоимости новостроек по сравнению с вторичным рынком. За год "квадрат" на первичном рынке подорожал на 19%, а на вторичном — на 13%.

В 34 из 37 анализируемых городов новостройки стоят дороже, чем вторичное жильё. Наибольшая разница между сегментами наблюдается в Сочи, Новокузнецке, Перми, Челябинске и Нижнем Новгороде.

В то же время в Махачкале, Ставрополе и Севастополе ситуация обратная: "квадрат" на вторичном рынке дороже, чем на первичном.

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