Советские санатории получат новую жизнь по госпрограмме

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России стартовала масштабная программа по обновлению и модернизации санаториев. Один из таких проектов был реализован в санатории "Ерино", расположенном в Новой Москве.

Фото: cctr.ru by АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (холдинг), CC BY-SA 4.0

Санаторий "Ерино" был построен в 1961 году, но в постсоветские годы пришёл в упадок. Финансирование проекта составило 3,5 миллиарда рублей. В рамках проекта были восстановлены и обновлены бассейн, медицинский и оздоровительный центры, номерной фонд и инфраструктура.

В 2022 году были построены два летних бассейна, крытый детский бассейн и бассейн-джакузи с сауной. В корпусах были проведены работы по демонтажу, замене коммуникаций, отделке и меблировке.

В корпусах открылись рестораны, конференц-залы, детские игровые комнаты и библиотека. Загрузка двух корпусов курорта составляет около 80%.

В середине 2024 года работы по реставрации были завершены, и корпуса курорта открылись после реставрации.

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